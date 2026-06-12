Acum sunt aproape gata, însă fermierii spun că mai au nevoie de zile cu soare, pentru a-și aduna toată dulceața. Întârzierea vine, astfel, la pachet cu promisiunea celui mai gustos rod din ultimii ani.

După o primăvară rece și ploioasă, recolta de pepeni a rămas în urmă cu aproape două săptămâni. Chiar și așa, fructele s-au dezvoltat bine, iar agricultorii se așteaptă la o producție de 60-80 de tone pe hectar.

Pe de altă parte, această întârziere înseamnă costuri suplimentare pentru fermieri.

Cristian Iliuță, fermier: „Trebuie să udăm în plus, paza pe care o avem trebuie să o plătim în plus. Vă dați seama că o perioadă mai lungă necesită bani mai mulți”.

Dar recolta bogată va ține în frâu prețul produsului, anul acesta. Pepenii se vor vinde la 3 lei kilogramul, la început de sezon.

Vasile Barsoghe, fermier: „Pepenii rămân la același preț ca anul trecut, poate și mai jos. E producție mare, dacă e marfă, normal că trebuie să scazi prețul”.

Ștefan Nanu, director Institutul de Cercetare Dăbuleni: „Primii pepeni de Dăbuleni care vor apărea pe piețe vor fi după data de 20 iunie, urmând ca marea masă să apară în jur de 1 iulie”.

Pe de altă parte, suprafața cultivată și producția au scăzut în ultimii ani. De la peste 340.000 de tone, în 2020, spre exemplu, am ajuns la nici jumătate, în 2024. Asta în timp ce importurile sunt ridicate. Datele de la Statistică arată că anul trecut au intrat în țară aproape 49 de mii de tone de pepene.

Radu Sorescu, vânzător: „Au un preț mare fiindcă numai transportul din Grecia până aici costă niște bani și noi avem un adaos mic”.

Până la apariția pepenilor autohtoni, piețele sunt dominate de marfa de import. Pepenii aduși din Grecia se vând în prezent cu prețuri cuprinse între 6 și 8 lei pe kilogram.

Sorin Răduinea, vânzător: „2-3 lubenițe pe zi. Atât se vinde, cel mai mult 3 lubenițe pe zi. Nu mai cumpără lumea, nu mai au bani”.

Petre Popa, vânzător: „Sunt sătui din februarie, de când au venit cu ele, până acum sunt sătui. Când or ieși ale noastre, credeți că o să ia cu carele?!”

În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2.500 de hectare, în 2026.