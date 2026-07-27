Pleacă, astfel, acasă nu doar cu sacoșele pline, ci și cu o experiență care le amintește de copilărie.

Într-o comună din județul Iași, modelul „culege singur”, împrumutat din străinătate, atrage în fiecare weekend zeci de familii.

În comuna Horlești, coșurile se umplu încet, printre rândurile de roșii, castraveți, vinete și ardei. Oamenii spun că gustul legumelor și al fructelor este cu totul altul, atunci când produsul ajunge în bucătărie, direct din grădină.

Românii își culeg singuri legumele

Bărbat: „Toate bunătățile, ceapă, castraveți, vinete, harbuz, de toate. La piață nu prea te lasă să alegi, pe când aici, când vii, atunci o iei proaspătă. Nu sunt stropite, iei un produs care merită.”

Femeie: „Și experiența e foarte frumoasă, să culegi tu, ne-am înțepat pe alocuri, dar să intri în contact cu natura, să mănânci o masă culeasă de tine e fenomenal.”

Pentru mulți, vizita se transformă într-o ieșire în familie, la sfârșit de săptămână.

Bărbat: „Mergem pe încredere, că suntem clienți vechi aici.”

Bărbat: „Roșii, ardei, câte un pic din fiecare, e prima oară când venim aici.”

Prețurile sunt, ce-i drept, mai mari decât în piețe – cu până la 2 lei pe kilogram. Dar experiența pare să cântărească mai mult decât legumele din sacoșă.

Clement Marcu, producător: „Oamenii nu vin doar să cumpere legume, este un loc care creează amintiri, le aduc aminte de momentele când se duceau la bunici și îi dojenea bunicu’ că mai călca pe curpenul de pepeni.”

Interesul pentru conceptul „culege singur”, cunoscut în străinătate drept „pick-your-own”, e în creștere la noi, spun producătorii. Iar această vânzare directă către consumator e o sursă importantă de venit, în condițiile în care cele mai multe exploatații agricole sunt ferme de familie.