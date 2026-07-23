Actul normativ, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilește atât sumele disponibile pentru fiecare țară, cât și termenele-limită până la care banii trebuie să ajungă efectiv la producătorii agricoli.

14,8 milioane de euro pentru România

Din suma totală de 56,6 milioane de euro alocată celor cinci state, României îi revin 14,8 milioane de euro. Fondurile sunt destinate exclusiv fermierilor care cultivă porumb și floarea-soarelui, cele două culturi cel mai grav afectate de seceta extremă din vara anului 2025.

Potrivit documentului Comisiei, fenomenul a debutat în luna iunie și s-a prelungit până în august, fiind însoțit de valuri repetate de căldură care au lovit culturile tocmai în perioada lor critică de dezvoltare.

Celelalte state beneficiare primesc sume diferite, în funcție de ponderea sectorului agricol în economia națională și de amploarea daunelor: Portugalia primește cea mai mare sumă, 30 de milioane de euro, pentru pagubele provocate de furtuna Kristin din ianuarie-februarie 2026, urmată de Cipru (4,6 milioane de euro, pentru o secetă severă care a afectat inclusiv citricele și măslinele), Croația (4,4 milioane de euro) și Slovenia (2,8 milioane de euro, pentru pagubele produse livezilor de măr de valurile de frig din primăvara lui 2025).

Când vor primi banii fermierii

Regulamentul stabilește un calendar precis al etapelor administrative. Statele membre au termen până la 31 octombrie 2026 pentru a notifica Comisiei modul concret în care vor distribui banii: criteriile de eligibilitate, sectoarele și zonele geografice vizate, precum și metodele de plată către fermieri. Abia după parcurgerea acestei etape, autoritățile naționale — în cazul României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — pot efectua plățile efective.

Termenul-limită absolut până la care banii trebuie să ajungă la fermieri este 28 februarie 2027. Orice plată efectuată după această dată nu mai este eligibilă pentru finanțare din partea Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că autoritățile române au la dispoziție aproximativ șapte luni, de la intrarea în vigoare a regulamentului, pentru a organiza și finaliza distribuirea sprijinului.

Sprijin național suplimentar, posibil până la triplarea sumei

Regulamentul permite statelor membre să suplimenteze ajutorul european cu fonduri proprii, de până la 200% din suma alocată de UE, cu condiția să nu apară supracompensări sau distorsiuni ale pieței. Practic, dacă România va decide să folosească această opțiune la capacitate maximă, suma totală disponibilă pentru fermierii afectați de secetă ar putea ajunge la aproape 44,4 milioane de euro. Pentru sprijinul național suplimentar, termenul de plată este 30 aprilie 2027.

Comisia Europeană precizează că măsura este una excepțională, menită să atenueze pierderile de venit suferite de fermieri ca urmare directă a distrugerii recoltelor, și nu acoperă alte tipuri de pagube economice. Statele membre trebuie să raporteze Comisiei, până la 31 iulie 2027, sumele plătite efectiv și numărul beneficiarilor.