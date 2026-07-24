Fermierii se plâng însă că nu găsesc destule persoane dornice să muncească, așa că apelează la rude ori prieteni.

Un bărbat din Braniștea, Bistrița-Năsăud, are o livadă de caiși întinsă pe aproape un hectar. A căutat doi zilieri ca să termine mai repede culesul.

A oferit 300 de lei pentru ziua de muncă, plus mâncare, dar nu a găsit pe nimeni, așa că a început culesul doar cu soția.

Reporter: „Nu se găsesc oameni?”

Eugen Galați, pomicultor: „Nu, copiii dacă mai vin.”

Nici alți agricultori din localitate nu au găsit ajutor.

Localnic: „Nu sunt oameni pentru cules, pentru recoltat.”

Reporter: „Cât primești pe zi?”

Tânăr: „300 de lei.”

Reporter: „Astăzi cum de nu ai mers?”

Tânăr: „Am avut de lucru acasă.”

În Dolj, proprietarul unei plantații de căpșuni de zece hectare caută 20 de zilieri. A găsit doar patru.

Zilier: „Ne duce, ne ia, ne dă apă rece. Stăm până la opt ore, șase ore, depinde cum putem rezista.”

Fermierul le oferă muncitorilor transport, mâncare și program flexibil.

Florin Drăghici, fermier: „Primul lucru când vine: «Cât îmi dai pe zi?» Îți dau la oră. E 20 de lei ora. Vine o zi, a doua zi vrei să îl pui în regulă, să plătești la stat toate taxele, nu îl mai prinzi. I-am zis: «Bă, cât e ziua de muncă?» Două milioane. Îți dau patru, vino. Nu... Lumea e comodă.”

Și pentru lucrul cu animale fermierii spun că găsesc oameni greu. De trei zilieri era nevoie la această fermă din Cluj. Plata este de 200 de lei pe zi pentru opt ore, la care se adaugă transport, cazare și masă. Până acum nu au fost doritori.

Marcel Duda, director fermă Cojocna USAMV Cluj-Napoca: „Este greu cu oamenii în agricultură, cu zilierii. Au pretenții la timp limitat, la weekend-uri libere. De exemplu, acum ne trebuie o persoană la muls la vaci și acolo ne trebuie și sâmbăta, și duminica.”

Conform legislației în vigoare, munca suplimentară se plătește în plus. Cei care angajează zilieri sunt obligați să îi înscrie în Registrul Electronic de Evidență. Potrivit celor de la Inspecția Muncii, din ianuarie anul trecut și până în prezent au fost înregistrate peste 200.000 de persoane. Cei care vor să lucreze cu ziua trebuie să aibă 16 ani împliniți.

Pe de altă parte, în Europa, unde mulți români lucrau sezonier în agricultură, în această lună sunt disponibile, prin rețeaua Eures, 133 de locuri de muncă în domeniu, arată datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În aceeași lună a anului trecut erau aproximativ 400 de oferte.