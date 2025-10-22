Eurostat: Femeile din UE trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România, sub media europeană la viață sănătoasă

22-10-2025 | 21:35
oameni pe strada, bucuresti
Shutterstock

În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură, în medie, de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații, încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec, proporțional, mai mulți ani din viață fără limitări de activitate.

Mihaela Ivăncică

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați.

Aceasta reprezintă aproximativ trei sferturi din speranța totală de viață pentru femei și patru cincimi pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate.

Totuși, autoritățile europene avertizează că aceste cifre pot avea un grad de subiectivitate, întrucât se bazează și pe percepțiile individuale privind sănătatea, influențate de factori sociali și culturali.

Unde se trăiește cel mai sănătos în Europa

În rândul bărbaților, cei mai mulți ani de viață sănătoasă se înregistrează în Malta, Italia și Suedia, în timp ce Letonia, Estonia și Slovacia sunt la coada clasamentului.

Pentru femei, Malta ocupă din nou prima poziție, urmată de Bulgaria și Italia. În schimb, Letonia, Danemarca și Finlanda raportează cele mai scăzute valori ale speranței de viață sănătoasă în rândul populației feminine.

La nivelul întregii Uniuni Europene, speranța medie de viață este de 84 de ani pentru femei și aproape 79 de ani pentru bărbați. O proporție semnificativă din acești ani este însă afectată de diverse limitări fizice sau de sănătate.

Cu toate că femeile trăiesc mai mult, bărbații se confruntă mai rar cu astfel de limitări în cursul vieții.

În 17 state UE, femeile au o speranță de viață sănătoasă mai mare decât bărbații. Cele mai mari diferențe – de peste trei ani – se înregistrează în Bulgaria, Slovenia, Lituania, Estonia și Letonia.

Singura excepție este Țările de Jos (Olanda), unde bărbații trăiesc, în medie, peste trei ani mai mult în stare de sănătate decât femeile.

Sursa: Euronews

Etichete: uniunea europeana, speranță de viață,

Dată publicare: 22-10-2025 21:35

