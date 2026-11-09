Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. La acelaşi joc, s-a înregistrat şi un câştig de categoria a III-a în valoare de 79.688,64 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie loto din Suceava, scrie Agerpres.

Şi la tragerea Joker s-au câştigat două premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Vaslui.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 21.000 de câştiguri în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

Reporturi de 1,5 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro), iar la Noroc este un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro), iar la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).