La Joker, la categoria I, reportul depăşeşte 1,31 milioane de lei (peste 246.100 de euro), la categoria a II-a este în joc un report de peste 474.200 de lei (peste 88.800 de euro), iar la categoria a III-a reportul depăşeşte 39.800 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 56.400 de lei, informează Loteria Română, potrivit Agerpres.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul este de peste 345.200 de lei (peste 64.600 de euro), în timp ce la Super Noroc se înregistrează un report de peste 527.400 de lei (peste 98.700 de euro), la categoria I.

Peste 17.000 de câștiguri la ultima tragere loto

Duminică, 8 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 17.100 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,34 milioane de lei.

Totodată, la tragerea Loto 5/40 de joi, la categoria a II-a, a fost înregistrat un câştig în valoare de 85.007,50 lei. Biletul câştigător a fost jucat pe platforma bilete.loto.ro.