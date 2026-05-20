Iar vecinii, exasperați de mirosuri, s-au luptat în instanță să rezolve problema. De 4 zile muncesc angajații primăriei să strângă gunoaieșe şi abia se vede un progres.

Vecinii bărbatului în vârstă de 63 de ani, din comuna Dofteana, județul Bacău, spun că de o viaţă acesta a tot adunat gunoaie şi problemele s-au agravat mai ales de când a rămas fără serviciu.

Oamenii au încercat să discute cu el, dar nu au găsit înţelegere şi zona a devenit treptat o groapă de gunoi.

”Reporter: De câţi ani durează această situaţie?

Mihai Apetroaie, localnic: Eu cred că de peste 30-40 de ani. Am eu 44 de ani şi a cărat încontinuu, şi cu bicicleta şi apoi a luat trocariciul ăla. Asta e pasiunea lui, aşa a zis”.

Ioan Bujor, primar Dofteana: ”Cetăţenii au venit şi au spus ”domle, nu putem rezista în acest sat de mirosuri”. Nu s-a putut sta de vorbă cu dumnealui, spunând că este singura lui sursă de trai. Amendă a primit de la Poliţia Locală şi apoi am informat Garda de Mediu. Am fost nevoiţi să îl acţionăm în judecată”.

De 4 zile utilajele primăriei au intrat să cureţe zona. Până acum au fost încărcate mai bine de 30 de camioane cu tot felul de deșeuri. Angajaţii de la salubritate spun că nu au mai întâlnit un asemenea caz.

”Eu m-am adaptat, pentru mine nu era grav”

”Reporter: Câte curse aţi făcut?

Costel Moisă, şofer camion: Da sunt 9 curse de la 12, ieri, şi până în prezent.

Reporter: Încă mai e de treabă...

Costel Moisă: Aoleu, aoleu, încă nu se vede nimic ce e printre copacii aceştia. Cu cât înaintăm, cu atât, nu ştiu, ne mirăm, e foarte mult”.

”Lucian Melinte: Ca şi cum nu s-ar cunoaşte. E foarte mult, da, nu ştiu de unde s-a strâns atâta gunoi”.

”Reporter: S-a mai întâmplat să găsiţi atât amar de gunoi?

Dănuţ Spoială: Niciodata, ca acum nu. Plăsticăraie, multă mizerie”.

Bărbatul spune cu nonşalanţă că nu vede nimic rău în ce-a făcut, ba chiar e convins că a făcut un bine comunităţii.

”Reporter: Nu vedeţi ca gravă situaţia la cât gunoi este aici?

Valentin Beza, proprietarul gospodăriei: Omul se adaptează, eu m-am adaptat, pentru mine nu era grav. Deci şi când un om e harnic e rău, nu?”.

Vecinii speră ca de acum înainte omul să renunțe la pasiunea de a strânge deșeuri.