Mormanele ajung până la ferestre iar pe jos nu ai unde pune piciorul. Exasperaţi, vecinii au dat-o în judecată pe proprietară, iar marți angajaţii de la salubritate au ridicat resturile cu forţa, în baza unui mandat de executare silită.

La primele ore ale zilei, un executor judecătoresc și zeci de angajați de la salubritate au deschis apartamentul cu patru camere și dat peste munți de deșeuri, mizerie și miros insuportabil.

Chiar şi pentru cei de la salubritate, golirea apartamentului a fost o provocare.

Muncitor salubritate: „Mirosul și ce este acolo e jale. Este un focar de infecție ce este acolo”.

Potrivit vecinilor, apartamentul - care este şi sediul unui cabinet de avocatură - s-a umplut de gunoaie în ani întregi.

Florina Maniu, administratorul blocului: „Ea tot strânge, strânge gunoi. Îi făceam curățenie, nu accepta niciodată, tot mirosul ieșea pe scară, oamenii ăștia au copii”.

Romică Bobogeanu, președintele asociației de locatari: „Coşmarul ăsta e cam de vreo 2 ani. Vara era infernal nu se putea vara și la temperaturile care au fost și ca să stai în asemena condiții era inadmisibil”.

Vecin: „Fiecare mai are o haină, un pantof, un papuc, un surplus, îl ții o săptămână, 2 - 3, dar îl arunci. Acolo ce trebuie dată tencuiala jos, igienizare, firmă specializată”.

După ani întregi de reclamaţii şi plângeri, azi s-a ajuns la o măsură extremă.

Ionuț Albu, executor judecătoresc: „Asociaţia de proprietari a acționat în instanță proprietarul acestui imobil, a obținut hotărâre judecătorească pronunțată de tribunalul Dolj, rămasă definitivă, m-au sesizat cu cerere de executare silită”.

Proprietara apartamentului, care este avocat, susţine însă că măsura e abuzivă.

Cristina Valeria Leinescu, proprietara apartamentului: „E abuzivă, da, față de sediul profesional, da”.

Costurile executării silite vor fi suportate iniţial de Asociaţia de locatari, care va încerca apoi să recupereze banii de la proprietară.