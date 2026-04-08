Anabela Chan, bijutier: „Acestea sunt din roșii, am încercat în mai multe rânduri să folosesc portocale și lămâi, dar erau atât de fade și nu am reușit să facem pigmentul suficient de puternic. În schimb, ananasul a rezolvat problema.”

Bijuteriile de lux ne duc mereu cu gândul la diamante, rubine sau smaralde - pietre prețioase formate în milioane de ani și ascunse în adâncurile pământului.

Însă, în ultimii ani, această industrie a trecut prin schimbări majore. Iar pietrele prețioase create în laborator au câștigat un interes tot mai mare.

Anabela Chan, bijutier: „În Occident, 40% din hrană, mâncare cât se poate de bună, ajunge în fiecare an la gropile de gunoi. Pentru mine acest lucru este șocant. Așa că m-am gândit: ce-ar fi dacă am putea crea o piatră prețioasă, folosind pigmenți din fructe și legume, pe care le infuzăm într-o biorezină similară chihlimbarului, pentru a recrea acel tip de piatră ornamentală care poate fi apoi turnată sau tăiată, fațetată și șlefuită exact ca o piatră prețioasă extrasă din mină?”

Procesul realizării acestor pietre este extrem de complex și vine după mulți ani de experimente.

Însă pașii de bază presupun uscarea, fierberea și măcinarea produselor alimentare, de cele mai multe ori fructe și legume. Se ajunge astfel la o pudră de pigment pur, care trece, la rândul ei, prin alte procese de prelucrare.

Anabela Chan, bijutier: „Piesa de rezistență este un rubin sintetizat în laborator. Să obții un astfel de rubin, de această dimensiune, din surse naturale, ar fi fost aproape imposibil și extrem de costisitor. Dar piatra prețioasă este astfel la un nivel de preț accesibil, datorită noilor tipuri de materiale inovatoare. Astfel, mai mulți oameni se pot bucura să poarte zilnic o asemenea bijuterie. Piatra poate fi acum creată dintr-o tomată coaptă sau un cartof mov, transformând, practic, deșeurile în lux.”