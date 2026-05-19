Cartofii noi din soiuri ultra-rapide, obținuți din culturile din sudul țării, n-au mai avut cerere la export, așa că piața internă, saturată în timp scurt de cantitățile mari, a tras prețul în jos.

„E, în sfârșit, un răsfăț accesibil!”, spun cumpărătorii, care au de ales între cartofi timpurii deosebit de gustoși și cei vechi, la același preț.

În Olanda, de unde producătorii români aduc tot mai multe semințe de cartof timpuriu, se spune că ai nevoie doar de un castron și de sare grunjoasă. Au foarte puțin amidon, multe fibre, iar la prăjire, coaja devine crocantă, în timp ce miezul e fin. Irezistibili, pentru mulți pofticioși.

”Când apar cartofii noi mâncăm cel mai mult, că ne plac. Erau vreo 25-30 de lei când am luat prima dată”.

Deși conține 80% apă, cartoful își face o intrare spectaculoasă în fiecare primăvară. Cu 60 de lei kilogramul se vindeau acum o lună cartofii extratimpurii, dovadă că românii, care iubesc cartofii, pun mare preț pe aceștia dulci și cremoși.

De atunci au intrat la recoltare nu doar solariile, ci și culturile din câmp. Iar prețul s-a prăbușit. Față de acum 3 săptămâni, e de 10 ori mai mic.

Colomba, Actrice și Flavia sunt soiuri rezistente la dăunători și la boli, care au dat recolta în doar 60 de zile. Cu mii de saci de cartofi culeși zilnic, cultivatorii au însă acces în acest an numai la piața internă. În vestul Europei, anul trecut a venit cu o supraproducție, care încă așteaptă în depozite.

Cartofii noi românești costă acum cât cei vechi

Cleonic Sucaciu, președintele Federației Naționale a Cartofului: ”Stocurile pe diferite țări sunt foarte mari. Polonia, Germania...”.

Valentin Harabagiu, agricultor: ”Iese toată lumea odată și prețul reglează piața, cum ar veni. Dacă nu este consum, tu ai marfă, trebuie să o dai mai ieftină”.

Pe de altă parte, cartofii noi, odată scoși și spălați, se strică în două zile. Așa că, la tarabă, au scăzut până la prețul celor din toamna trecută.

„-Cei vechi cât costă acum?

-Se vinde undeva la 4 lei. Adică la fel”.

Între timp, cultivatorii care au pus soiuri de vară stau cu mari emoții în următoarele săptămâni. Plantele au ieșit viguros din pământ, dar rămân vulnerabile în fața vremii.

Irinel Crăciun, inginer: ”Preconizăm că va fi gata în aproximativ o lună. Noi avem în jur la 130 de hectare”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, consumul mediu lunar se menține, la noi, la 3 kilograme pe lună. Adică mâncăm o porție la fiecare două zile.