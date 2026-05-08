Potrivit ANAF, compania ar fi folosit documente și cheltuieli fictive prin intermediul unei rețele de 9 firme-fantomă ca să plătească taxe mai mici la stat. Inspectorii spun că unul dintre patronii firmei și-ar fi cumpărat inclusiv un Ferrari de aproape jumătate de milion de euro.

Sub umbrela unor activități care țin de salubritate, firma cu sediul principal în București ar fi pus la punct, în perioada 2023 - 2025, potrivit inspectorilor antifraudă, un mecanism bazat pe mai multe firme-fantomă, pentru a evita taxele datorate statului.

Rețea coordonată din Strehaia și extinsă în București

Potrivit unor surse apropiate anchetei, schema ar fi fost coordonată de un clan din Strehaia. Ar fi pornit din județul Dolj, unde au fost înființate primele trei societăți, controlate direct sau prin intermediari. Ulterior, rețeaua s-ar fi extins și în București, unde au mai apărut șase firme, inclusiv în perioada controalelor ANAF.

Firmele nu activau la adresele menționate, nu existau angajați sau conturi bancare. Mai mult, deși în acte erau raportate cantități mari de deșeuri colectate și procesate, inspectorii ar fi constatat că de multe ori volumele declarate ar fi depășit capacitatea reală de lucru.

Corespondent Știrile PRO TV: „În mod paradoxal, o firmă creată pentru a proteja mediul prin reciclarea și colectarea deșeurilor ar fi ajuns să fie folosită ca instrument pentru generarea unor fluxuri financiare fictive. Inspectorii ANAF au descoperit că în contabilitate erau introduse documente, cheltuieli false prin intermediul unor firme fantomă. Așa că banii în loc să fie folosiți pentru modernizarea unor astfel de activități erau transferați în diferite conturi și retrași ulterior în numerar.”

Banii rezultați, spun inspectorii Fiscului, ar fi fost rulați între firmele din rețea, prin transferuri succesive, inclusiv valori de 2, 3 sau 4 sau 10 milioane de lei pentru fiecare firmă. Ulterior, sumele ar fi fost retrase de persoane fizice, direct sau prin intermediari.

Indiciu-cheie: mașină de lux de 500.000 de euro

Un indiciu important în anchetă a fost cumpărarea unei mașini de lux de aproape 500 de mii de euro. Din banii obținuți prin evaziune fiscală, cei implicați și-ar fi luat, potrivit unor surse, un Ferrari Purosangue. Bolidul ar fi fost însă vândut înainte să ajungă pe mâna anchetatorilor.

Inspectorii au pus sechestru pe terenuri, mașini și conturile firmei, iar cazul va fi trimis procurorilor. Dacă acuzațiile se confirmă, cei implicați riscă pedepse cu închisoarea pentru evaziune fiscală. Unul dintre partenerii firmei ceruse deja luna trecută insolvența companiei.