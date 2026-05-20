Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, afirmă că este posibil ca măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază să fie prelungită şi după data de 30 iunie, pe fondul contextului inflaţionist pentru a veni în sprijinul populaţiei.

"Cred că este nevoie de o prelungire după 30 iunie", a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a mai precizat că ştie, mai ales că este de profesie economist, că nu sunt dorite intervenţiile în piaţă, în general, dar dat fiind situaţia actuală cu un nivel ridicat al inflaţiei se poate lua în calcul din nou o astfel de măsură.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, potrivit INS, în timp ce rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.

Plafonarea adaosului comercial la mai multe produse alimentare de bază a fost adoptată în iulie 2023, ca măsură anti-inflație temporară, pentru 90 de zile. Ulterior, a fost prelungită de mai multe ori, deși experții au demonstrat că această măsură luată împotriva inflației este chiar unul dintre factorii principali care au cauzat ulterior o inflație și mai mare.

Explicația este foarte simplă: ieftinirea cu câțiva bani a unui produs alimentar de bază a provocat automat o scumpire cu câțiva lei a tuturor celorlalte produse. Practic, ieftinirea a fost nu doar anulată, ci transformată per ansamblu într-o scumpire generalizată a pieței.

Studiu: Alimentele s-au scumpit rapid după plafonarea adaosului

Fără doar și poate, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, știe foarte bine acest lucru, ca economist de profesie, și chiar recunoaște acest lucru. Trebuie însă să urmeze o linie de guvernare care prevede perpetuarea acestei măsuri, probabil din considerente populiste, de imagine.

Reamintim că fostul ministru PSD al Agriculturii, Florin Barbu, declara la predarea mandatului său, după ce social-democrații și-au dat jos propriul guvern, că el este cel care a ieftinit - pe persoană fizică, cum ar veni – alimentele din România, prin plafonarea adaosului comercial.

De fiecare dată, Barbu invoca cifre ale Consiliului Concurenței, neconforme cu realitatea de pe rafuri și scoase din context de ministrul PSD pentru a-și argumenta poziția. În august 2023, Consiliul Concurenței anunța triumfător ieftiniri ”cu până 50%” la alimentele de bază, denaturând masiv realitatea.

Și, tot de fiecare dată, ministrul PSD ignora datele reale, oficiale, ale Institului Național de Statistică. Acestea atestau, fără dubii, inflație în creștere după OUG 67/2023 privind plafonarea adasoului comercial.

Un studiu realizat în martie 2026 de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca arăta că prețul alimentelor a crescut rapid după plafonare – cu 5-6% în 2023 și 2024, pentru a accelera spre 8% în 2025. ”Alimentele neplafonate au înregistrat scumpiri accentuate, adesea de două cifre”, arată studiul UBB.

Iar tendința rămâne aceeași și în prezent, cu o scumpire continuă și o inflație în creștere de la lună. Motivul este cel menționat anterior: ieftinirile adesea nesemnificative la câteva alimente oricum mai ieftine au fost anulate și depășite de scumpirile ”compensatorii” ale tuturor celorlalte alimente, neincluse în categoria de bază.

Lista produselor alimentare de bază cărora li se aplică plafonarea adaosului comercial

La finele lunii martie, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, actul normativ pentru modificarea şi completarea OUG nr. 67/2023, prin care se prelungeşte aplicarea măsurii de limitare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază până la data de 30 iunie. Măsura are ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi asigurarea accesului la alimente esenţiale, la preţuri corecte.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creşterii excesive a preţurilor la produse agricole şi alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanţul alimentar.

Lista de produse

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

* pâine albă simplă (300-500 g)

* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

* brânză telemea de vacă vrac

* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

* făină albă de grâu "000" (până la 1 kg)

* mălai (până la 1 kg)

* ouă de găină calibrul M

* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

* carne proaspătă de pui

* carne proaspătă de porc

* legume proaspete vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)

* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

* cartofi proaspeţi albi vrac

* zahăr alb tos (până la 1 kg)

* smântână (12% grăsime)

* unt (până la 250 g)

* magiun (până la 350 g)

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare a fost introdusă iniţial în iulie 2023, pentru 90 de zile, şi a fost prelungită de atunci de mai multe ori. Cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% faţă de costul de producţie, la fel ca şi în cazul comerciantului la vânzarea cu amănuntul şi cash carry.