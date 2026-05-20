Cele mai multe posturi sunt disponibile în Danemarca (146) - pentru: mecanic naval, tubulator naval, măcelar dezosator carcasă porc, şef sector reproducţie-fermă porcine, tehnician industrial (ucenic), fierar/confecţioner metalic (ucenic) şi tehnician în automatizări (ucenic).

De asemenea, în Malta sunt vacante 65 locuri de muncă (pentru: director vânzări ELV; tehnician; analist chimie control calitate; tehnician de proces), în Norvegia, alte 45 de posturi (pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului), iar în Ţările de Jos, încă 11 poziţii (pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare).

Potrivit sursei citate, 20 de joburi vacante sunt în Germania (pentru: lucrător ajutor in podgorie; lucrător în producţie - procesare produse din carne - f/b), cinci în Irlanda (pentru îngrijitor persoane), cinci în Estonia (pentru betonist) şi un post în Letonia (pentru asistent ştiinţific Oncologie Pediatrică).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în SEE pot consulta ofertele prin accesarea site-ului ANOFM, la secţiunea dedicată Eures.

Angajatorii din România oferă, în prezent, 31.290 locuri de muncă la nivel naţional, arată datele centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).