Voluntari au strâns 300 de saci cu gunoaie de pe malul unui lac de acumulare din Bihor. „Să dăm exemplu și copiilor noștri”

Stiri Diverse
21-09-2025 | 08:49
×
Codul embed a fost copiat

Malul unui lac de acumulare din județul Bihor este mai curat, acum, datorită voluntarilor "Let's Do It, Romania". În câteva ore, s-au strâns 300 de saci plini cu deșeuri. În ajutor au sărit și angajații unei companii locale.

autor
Călin Ardelean

Un efort colectiv pentru un mediu mai curat

De "Ziua Curățeniei Naționale", peste 100 de voluntari s-au adunat pe malul barajului de acumulare de la Lugașu de Jos, Bihor, unde zone întregi erau acoperite de gunoaie.

Reporter: Ce-ai găsit acolo?

Participant: „Pantera Neagră."

Citește și
dambovita
Acțiune de ecologizare pe malurile Dâmboviței. Zeci de voluntari au adunat gunoaiele aruncate la voia întâmplării

Participantă: „Să facem curat, să dăm exemplu și copiilor noștri că trebuie să trăim într-o lume curată."

Reporter: Ce faci tu aicea?

Fetiță: „Culăț mizelia!"

O companie din Oradea și autoritățile locale au ajutat la acțiune.

Beniamin Caba, managerul unei companii: „Credem că responsabilitatea noastră nu se oprește la ușa biroului, la ușa fabricii."

Larisa Ianc, asistent social la Primăria Lugașu de Jos: „Am strâns în jur de 50 de oameni, ca să facem curățenia care nu ar trebui făcută dacă toată lumea ar ști să o păstreze."

Chiar și după 15 ani de activitate, voluntarii „Let's Do It, Romania" continuă să descopere cantități mari de deșeuri.

Mihai Pop, coordonator „Let's Do It" Bihor: „La fel de mult volum de gunoaie, se pare că încă nu reușim să ne civilizăm cu adevărat, încă mai avem carențe pe partea de responsabilitate socială."

A treia sâmbătă din septembrie este dedicată, prin lege, „Zilei de Curățenie Națională".

Sursa: Pro TV

Etichete: oradea, bihor, voluntari, curatenie, lac de acumulare,

Dată publicare: 21-09-2025 08:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Băile Herculane revin la viață după ani de uitare. Se redeschid izvoare termale și se reface „Promenada conteselor”
Necunoscuta Românie
Băile Herculane revin la viață după ani de uitare. Se redeschid izvoare termale și se reface „Promenada conteselor”

După ani de paragină și uitare, Băile Herculane prind din nou viață. Voluntari și arhitecți redeschid izvoare termale și refac „Promenada conteselor”.

Acțiune de ecologizare pe malurile Dâmboviței. Zeci de voluntari au adunat gunoaiele aruncate la voia întâmplării
Stiri actuale
Acțiune de ecologizare pe malurile Dâmboviței. Zeci de voluntari au adunat gunoaiele aruncate la voia întâmplării

Râul Dâmbovița din Capitală a primit o gură de aer proaspăt. Zeci de voluntari au adunat gunoaiele aruncate la voia întâmplării pe lângă apă.

Invazie de vaci pe Autostrada A3. Au rupt gardul și au intrat pe șosea, unde au provocat un accident. O persoană, rănită
Stiri actuale
Invazie de vaci pe Autostrada A3. Au rupt gardul și au intrat pe șosea, unde au provocat un accident. O persoană, rănită

Traficul rutier pe Autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, era oprit complet, marţi după-amiază, după ce mai multe vaci au rupt gardul de protecţie în apropiere de Voluntari, în judeţul Ilfov, şi au intrat pe şosea, blocând ambele sensuri de deplasare.

Cursuri de prim ajutor pentru motocicliști, în Baia Mare. Medic: „Comunitatea moto trebuie să fie informată”
Stiri Diverse
Cursuri de prim ajutor pentru motocicliști, în Baia Mare. Medic: „Comunitatea moto trebuie să fie informată”

Zeci de motocicliști din Baia Mare au învățat cum să acționeze corect într-o situație de urgență, pentru a salva vieți. Specialiști și voluntari în Medicina de urgență le-au predat un curs intensiv de prim ajutor.

Zeci de copii dintr-o tabără creștină au murit în inundațiile din Texas. Peste 80 de oameni au pierit în tot statul
Stiri externe
Zeci de copii dintr-o tabără creștină au murit în inundațiile din Texas. Peste 80 de oameni au pierit în tot statul

Cel puțin 82 de persoane, printre care și 28 de copii, au murit în inundațiile catastrofale care au lovit Texasul de Ziua Americii. 10 fete aflate într-o tabără de vară sunt în continuare dispărute. Le caută sute de salvatori, voluntari și părinți.  

Recomandări
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28