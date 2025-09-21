Voluntari au strâns 300 de saci cu gunoaie de pe malul unui lac de acumulare din Bihor. „Să dăm exemplu și copiilor noștri”

Malul unui lac de acumulare din județul Bihor este mai curat, acum, datorită voluntarilor "Let's Do It, Romania". În câteva ore, s-au strâns 300 de saci plini cu deșeuri. În ajutor au sărit și angajații unei companii locale.

Un efort colectiv pentru un mediu mai curat

De "Ziua Curățeniei Naționale", peste 100 de voluntari s-au adunat pe malul barajului de acumulare de la Lugașu de Jos, Bihor, unde zone întregi erau acoperite de gunoaie.

Reporter: Ce-ai găsit acolo?

Participant: „Pantera Neagră."

Participantă: „Să facem curat, să dăm exemplu și copiilor noștri că trebuie să trăim într-o lume curată."

Reporter: Ce faci tu aicea?

Fetiță: „Culăț mizelia!"

O companie din Oradea și autoritățile locale au ajutat la acțiune.

Beniamin Caba, managerul unei companii: „Credem că responsabilitatea noastră nu se oprește la ușa biroului, la ușa fabricii."

Larisa Ianc, asistent social la Primăria Lugașu de Jos: „Am strâns în jur de 50 de oameni, ca să facem curățenia care nu ar trebui făcută dacă toată lumea ar ști să o păstreze."

Chiar și după 15 ani de activitate, voluntarii „Let's Do It, Romania" continuă să descopere cantități mari de deșeuri.

Mihai Pop, coordonator „Let's Do It" Bihor: „La fel de mult volum de gunoaie, se pare că încă nu reușim să ne civilizăm cu adevărat, încă mai avem carențe pe partea de responsabilitate socială."

A treia sâmbătă din septembrie este dedicată, prin lege, „Zilei de Curățenie Națională".

