Lucian Rusu a scris pe Facebook că a semnat iniţiativa alături de deputatul PNL Octavian Oprea şi că proiectul se referă nu doar la cărţi de identitate sau permise, ci şi la avize de mediu, autorizaţii, licenţe, certificate şi alte documente administrative.

Iniţiativa legislativă a fost depusă miercuri la Senat.

Parlamentarul PNL susţine că în prezent expirarea acestor documente poate duce la blocaje, amenzi sau costuri inutile.

”Prea multe persoane şi companii află că un document a expirat abia în momentul în care au nevoie de el. Într-o administraţie modernă, statul trebuie să prevină problemele, nu să le constate după ce apar”, a afirmat senatorul Lucian Rusu.

Potrivit acestuia, cetăţenii şi firmele vor avea informaţii la timp privind expirarea unor documente, iar în plus se reduce birocraţia şi dispare riscul de sancţiuni.

Totodată, iniţiativa vizează evitarea întreruperilor de activitate cauzate de expirarea unor avize sau autorizaţii.

”Administraţia devine mai predictibilă şi mai eficientă. Digitalizarea statului trebuie să însemne servicii publice care funcţionează în folosul oamenilor şi al mediului de afaceri, nu surprize administrative”, a adăugat senatorul Lucian Rusu.