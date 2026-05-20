Autorităţile ucrainene iau în considerare organizarea alegerilor prezidenţiale în primăvara anului 2027, potrivit consilierului şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, care a corelat calendarul cu evoluţiile de pe câmpul de luptă şi cu contextul strategic general, relatează portalul Caliber.az.

Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostroph, Mihailo Podoliak a declarat că din punct de vedere tehnic alegeri în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiţionat de evoluţia războiului.

"Cred că aceste alegeri sunt posibile abia după trei luni de la încheierea unui armistiţiu de lungă durată. Cam aşa ceva. Nu este vorba de alegerile în sine, ci de lansarea propriu-zis a procedurii în vederea unui scrutin. Dar cu siguranţă nu este posibil în această primăvară sau chiar în toamnă", a afirmat Podoliak.

Kievul, potrivit lui Podoliak, asociază organizarea alegerilor de succesul teoretic al operaţiunilor militare. Aceste eforturi, a spus el, se aşteaptă să conducă la o încetare a ostilităţilor de-a lungul liniei de contact, iar forţele ucrainene să-şi păstreze mai degrabă poziţiile actuale în restul părţilor rămase sub controlul Kievului în Donbas decât o retragere a trupelor de acolo.

Rusia controlează aproape complet - 99% - regiunea Lugansk şi în proporţie de peste 70% regiunea Doneţk, cele două componente ale zonei miniere Donbas. În plus, Moscova condiţionează încetarea ostilităţilor şi relansarea discuţiilor de pace de retragerea unilaterală a trupelor ucrainene din zona centurii de oraşe fortificate din regiunea Doneţk, condiţie considerată inacceptabilă de către Kiev, întrucât ar lăsa cale deschisă armatei ruse spre capitala ucraineană şi spre sudul Ucrainei.

Podoliak a menţionat că Kievul intenţionează să continue atacurile asupra "industriilor ruseşti orientate spre export".

Cu toate acestea, consilierul preşedinţiei ucrainene a subliniat că eficacitatea acestei abordări depinde de atingerea unor indicatori-cheie de performanţă operaţională de "peste 50%", precum şi de o "presiune sistemică" susţinută asupra Rusiei din partea partenerilor occidentali ai Ucrainei.

Aceste declaraţii intervin într-un moment în care legea marţială continuă să funcţioneze în Ucraina, aplicarea ei fiind prelungită până la 2 august 2026 şi în cadrul căreia nu se organizează alegeri naţionale.

Preşedintele Volodimir Zelenski, care a preluat funcţia în primăvara anului 2019, succedându-i lui Petro Poroşenko, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidenţiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanşat de Rusia.