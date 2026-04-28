Este vorba despre șase containere sosite din Algeria, în care se aflau cenușă și zgură de topitorie, importate de o firmă din România.

Reprezentanții Gărzii de Coastă au anunțat, marți, că polițiștii de frontieră, împreună cu inspectori din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța și comisari ai Gărzii de Mediu, au verificat șase containere sosite din Algeria, în Portul Constanța, care aveau ca destinație o societate comercială din România.

”În urma verificărilor, s-a constatat faptul că în interiorul containerelor se aflau aproximativ 165 de tone de deșeuri (cenușă și zgură de topitorie), iar materialele identificate nu corespundeau caracteristicilor fizice ale mărfii declarate. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au concluzionat că există suspiciuni rezonabile ca respectivele materiale să fie deșeuri, conform HG nr. 856/2008 privind clasificarea deșeurilor”, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.

Ei au precizat că a fost luată măsura returnării celor șase containere în Algeria.

De asemenea, a fost deschis dosar penal pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.