Acesta a folosit identitatea unui veteran din războiul din Vietnam pentru a obține ilegal beneficii guvernamentale, inclusiv după moartea adevăratului veteran, în 2018, potrivit spokesman.com.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Raymond K. Musgrove a fost obligat să plătească Statelor Unite despăgubiri de peste 1 milion de dolari.

Autoritățile americane au descris cazul ca pe o schemă elaborată, desfășurată timp de decenii, în care identitatea unui veteran militar a fost exploatată în mod sistematic.

„Dl. Musgrove a desfășurat o fraudă calculată și profund îngrijorătoare timp de decenii, exploatând identitatea unui veteran militar pentru a fura peste un milion de dolari din beneficii destinate celor care au servit cu onoare țara noastră. Această sentință reflectă gravitatea faptelor sale și subliniază angajamentul nostru de a proteja resursele publice și de a trage la răspundere pe cei care abuzează de poziții de încredere pentru câștig personal”, a declarat procurorul adjunct Pete Serrano.

Identitate furată și beneficii obținute fraudulos din 1997

Potrivit anchetatorilor, schema a început cel târziu în 1997, când Musgrove a preluat identitatea unui fost pușcaș marin identificat în documentele instanței drept J.M.C.

De-a lungul anilor, acesta a obținut compensații de la Departamentul pentru Veterani, servicii medicale, a deschis conturi bancare și a depus documente false pentru a menține beneficiile.

Deși veteranul a murit în 2018, bărbatul a continuat schema, susținând în mod fals că decesul fusese raportat din eroare și determinând autoritățile să reia plățile.

Frauda a fost descoperită abia în 2023, când încercările sale de a obține beneficii suplimentare au ridicat suspiciuni.

Peste 860.000 de dolari furați din fonduri federale

Anchetatorii au stabilit că Musgrove a obținut fraudulos peste 860.000 de dolari, sumă inclusă în prejudiciul total de peste 1 milion de dolari.

Judecătoarea federală Rebecca Pennell a descris comportamentul bărbatului ca fiind deosebit de grav, subliniind durata și amploarea fraudei.

„Comportamentul dumneavoastră infracțional a fost îndelungat și foarte îngrijorător. Nu cred că poate fi caracterizat corect drept o simplă greșeală”, a spus aceasta.

Instanța a dispus, pe lângă pedeapsa privativă de libertate, și trei ani de supraveghere după eliberare.