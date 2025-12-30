Crima din Sibiu. Și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o pentru că-i cerea să fie mai responsabilă. Detaliile unui caz incredibil

30-12-2025 | 08:00
criminala sibiu

Apar informații noi în dosarul crimei din Sibiu. Anchetatorii spun că o avere de aproape 2 milioane de euro ar fi motivul pentru care o tânără și-ar fi ucis cu premeditare propria mamă.

 

Octavian Moldovan

Probele au fost strânse timp de un an și jumătate și arată o relație tensionată între cele două. Mama îi cerea fiicei mai multă responsabilitate, iar aceasta își dorea o viață mai ușoară. Pentru a-și pune planul în aplicare tânăra ar fi cerut ajutorul unei prietene.

Femeia acuzată că și-ar fi ucis propria mamă nu bănuia că anchetatorii sunt pe urmele ei. A fost reținută când ieșea dintr-un cinematograf, împreună cu copiii. Venise din Dubai ca să vândă și ultima casă moștenită și nu dădea nimic de bănuit.

Ioan Damian, vecinul victimei: „Au cerut un milion, au cerut 800, după aceea au lăsat-o la 720”.

Investigațiile desfășurate timp de un an și jumătate au scos la iveală un plan pus la punct în detaliu, cu mult timp înainte de crimă.

cumparaturi
Băutura care a înlocuit vinul pe mesele de Crăciun ale multor români. Anul acesta au căutat variante mai ieftine

Valentin Florescu, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu: „Cu o lună și jumătate înainte de săvârșirea faptei, i-a cerut asistentei, coinculpatei sale, i-a cerut să-i procure o mare cantitate de substanțe cu efect sedativ”.

Prietena suspectată că ar fi ajutat-o să comită crima a fost ridicată de polițiști chiar din fața spitalului din Cisnădie, unde era asistentă medicală. Cei care o cunoșteau spun că acuzațiile i-au luat prin surprindere.

Femeia ucisă avea o avere de 2 milioane de euro

Vecina asistentei: „Eu o știam, v-am spus, de femeie cumsecade, de ajutor, tot ce aveam, dacă aveam nevoie, ne ajuta”.

Conducerea spitalului din Cisnădie a demarat o anchetă internă, pentru a verifica modul în care asistenta ar fi putut fi obținute substanțele folosite.

Maria Delia Mincă, managerul spitalului din Cisnădie: „Am demarat o anchetă internă referitor la consumul de substanțe stupefiante. Momentan nu știm care dintre substanțe au fost folosite în această acțiune”.

Horațiu Cojocaru, directorul executiv al DSP Sibiu: „DSP Sibiu a demarat o procedură de verificare administrativă a modului de manipulare în cadrul unității sanitare a substanțelor din clasa benzodiazepinelor sau a altor medicamente înrudite cu acestea. În afara unităților medicale, această clasă de medicamente au un regim aparte, și se obțin doar pe bază de rețetă specială”.

Femeia ucisă avea o avere de circa două milioane de euro. Investise în case, apartamente și terenuri. Conducea o firmă de contabilitate cu 15 angajați, iar afacerile sale erau în creștere.

Virgil Aldea, partener de afaceri al victimei: „Mi-aduc aminte că avea foarte mulți clienți în zona Bucureștiului și era permanent, cred că cel puțin de două ori pe săptămână făcea drumuri la București. Era o persoană exigentă din punct de vedere profesional”.

Dacă va fi găsită vinovată de uciderea mamei sale, tânăra nu va mai moșteni nimic 

Potrivit prietenilor, femeia și-ar fi dorit să o implice pe fiica sa în afacere, însă pe tânără acest rol nu o mulțumea. Angajații spun, sub protecția anonimatului, că între cele două ar fi existat chiar un conflict mocnit.

Vecin: „Drăguță doamna, deschisă. Nu era niciodată supărată".

Vecin: „Fiica dânsei am cunoscut-o prea puțin. Era mai rar pe aici, dar nu era sociabilă, nu prea saluta”.

Moartea femeii a ridicat suspiciuni încă de la început, iar cazul a fost construit pas cu pas de procurori. Analizele toxicologice au indicat prezența unei substanțe sedative puternice în organismul victimei. Iar supravegherea tehnică a dus, în final, la recunoașterea faptelor de către cele două inculpate.

Dacă va fi găsită vinovată, fiica acuzată de crimă nu va putea moșteni averea mamei sale, chiar dacă este rudă de gradul întâi.

Codul Civil prevede că orice persoană condamnată pentru o infracțiune săvârșită cu intenția de a-l ucide pe cel de la care ar urma să moștenească este considerată nedemnă de drept.

Femeia care și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente ar putea rămâne fără averea de două milioane de euro. Ce prevede legea

