Crimă șocantă în noaptea de Ajun, în Teleorman. Un bărbat și-a ucis bunicul și apoi i-a profanat trupul. „Ziceai că-i nebun”

Descoperire macabră într-o localitate din Teleorman. Un tânăr de 32 de ani este bănuit că și-a ucis bunicul, după care i-a profanat trupul. A fost prins după nici 24 de ore.

În trecut, a fost internat de mai multe ori într-un spital de psihiatrie din Capitală, însă din cauza vidului legislativ, un astfel de pacient poate fi ținut sub supraveghere doar în perioada crizelor acute. Acum, este cercetat pentru omor.

Crima s-ar fi petrecut în noaptea de Ajun. Trupul bătrânului a fost descoperit de femeia care îl îngrijea și a mers la el ca să îi dea niște medicamente. Îngrozită, aceasta a cerut ajutorul vecinilor, care au sunat la 112.

Nicoleta Iacov, purtător de cuvânt IPJ Teleorman: „În jurul orei 08:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turnu Măgurele au fost sesizați de către o persoană, care reclamă că un bărbat, în vârstă de 86 de ani, se află decedat în casă, prezentând la nivelul corpului urme de violență fizică.”

Nepotul, principalul suspect

Principalul suspect în acest caz este nepotul victimei. După aproape 24 de ore, individul a fost văzut în apropierea unei benzinării, la intrarea în Turnu Măgurele. A fost dus la audieri, urmând ca o expertiză psihiatrică să stabilească dacă a avut sau nu discernământ.

Corespondent Știrile PRO TV: „Individul locuiește în acest bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Potrivit unor surse din anchetă, acesta ar fi ajuns în Turnu Măgurele cu o seară înainte de incident. Bărbatul este cunoscut cu tulburări de sănătate mintală, fiind internat de 8 ori la spitalul Obregia. Ultima dată când a primit îngrijiri medicale a fost în urmă cu două luni.”

Vecin: „Când l-am văzut... acum vreo două zile. A venit și după aia a plecat. Era foarte gâtat. Avea un comportament foarte... tot ce vorbea la telefon era că îi dă un topor cuiva în cap... chestii de-astea. Când s-a mutat aici, ziceai că-i nebun.”

Vecină: „Când a venit, s-a mutat... a spart ceva, a dărâmat ceva pe la balconul acela.”

În România nu există unități sanitare în care acești pacienți să fie internați permanent sau pentru perioade îndelungate.

Fără supraveghere, își pot întrerupe tratamentul. Doar în spitalele penitenciar pot fi supravegheați, însă conform legislației, acolo ajung doar în urma unei sentințe judecătorești, după ce au săvârșit fapte penale.

