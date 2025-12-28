Femeia din Sibiu care a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama și-a recunoscut vina. Ambele au fost arestate

Stiri Socante
28-12-2025 | 19:44
Poveste înfiorătoare dezvaluită de autoritățile din Sibiu. O femeie de 38 de ani este acuzată că și-ar fi omorât mama. Ar fi fost ajutată de o asistentă care îi este prietenă. Atenție, detaliile pot afecta emoțional!  

Octavian Moldovan

Cele două femei i-ar fi injectat victimei o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ. Totul, pentru ca fiica acesteia să intre mai repede în posesia moștenirii. Tânăra a vândut rapid trei din cele patru proprietăți ale mamei și s-a mutat în Dubai. Acum, complicele au fost arestate.

În vârstă de 59 de ani, victima era expert contabil și avea în Sibiu o firmă cu mai mulți angajați.

Procurorii au stabilit că fiica ei, împreună cu o prietenă care este asistentă medicală în Cisnădie, ar fi omorât-o pe femeie în iunie 2024.

Valentin Florescu, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu: „Inițial, fiica victimei i-a introdus în ceai mamei sale o cantitate din substanțele cu efect sedativ.”

Am ales să nu facem publice detaliile crimei pentru a proteja publicul.

Autopsia confirmă moartea suspectă

Pentru că victima nu avea o vârstă înaintată, i s-a făcut autopsie, iar specialiștii au descoperit că nu a murit din cauze naturale.

Imediat după înmormântare, unica fiică a intrat în posesia moștenirii. A vândut un apartament în București, o casă și un apartament din Sibiu. Apoi s-a mutat în Dubai. Acum venise în țară să vândă și ultima proprietate rămasă de la mama sa, chiar casa în care a avut loc crima. Ceruse pe ea un milion de euro, deoarece se afla într-o zonă centrală din Sibiu.

Ioan Damian, vecinul victimei: „A încercat să vândă casa, a făcut un mic bazar în curte cu lucruri de valoare. Știu că a plecat în Dubai în primăvară și s-a întors acum.”

Reporter: „De ce credeți că a făcut așa ceva?”
Localnică: „Pentru bani, am înțeles.”
Reporter: „Cum vi se pare gestul?”
Localnică: „Foarte rău. Să omori un om? Mama! Mama ta să o omori.”

Asistenta medicală nu ar fi fost plătită

Procurorii spun că fiica victimei nu i-ar fi promis bani asistentei medicale care ar fi ajutat-o.

Localnică: „Tot timpul a fost amabilă, vorbea frumos cu pacienții.”

Potrivit anchetatorilor, ambele femei și-au recunoscut vina.

Sursa: Pro TV

