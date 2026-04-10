„Aderarea la UE … era odată o poveste despre … sprijin financiar pentru infrastructură”, a declarat premierul Milojko Spajić la European Pulse Forum organizat de POLITICO la Barcelona. „Dar, de fapt, nu mai este cazul.”

În schimb, Muntenegru — care a lansat oficial negocierile de aderare la UE în 2012 și este principalul candidat pentru aderare — urmărește să se alăture blocului și datorită statutului său de „proiect de pace”, a spus el.

„Pentru noi, cheia aderării la UE este, în mod evident, setul de valori comune în care credem cu toții și, în al doilea rând, piața unică, adică o jumătate de miliard de oameni comparativ cu jumătate de milion de muntenegreni”, a spus Spajić. „Iar al treilea lucru este că este un proiect de pace, poate chiar ultimul proiect de pace de pe Pământ în zilele noastre, aceasta fiind valoarea Uniunii Europene.”

În întreaga Europă, țări din afara UE, de la Islanda la Moldova, și-au exprimat tot mai des interesul de a adera la bloc din motive de securitate și siguranță, nu doar pentru beneficii comerciale și economice, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 și amenințările lui Donald Trump de a prelua Groenlanda.

Muntenegru este de departe cel mai avansat stat candidat în negocierile de aderare, închizând 14 din cele 33 de capitole de negociere necesare pentru aderarea la UE. Cu toate acestea, unele state membre sunt sceptice în privința extinderii și doresc mai întâi reformarea procesului decizional al Uniunii.

Spajić a declarat că Podgorica, care și-a stabilit un obiectiv ambițios de aderare la UE până în 2028, este „în proporție de 80-90% acolo” în ceea ce privește închiderea capitolelor rămase și este „foarte încrezătoare” că va reuși acest lucru până la sfârșitul anului 2026.

„Unele dintre lucrurile pe care le facem acum, reformele pe care le implementăm, sunt absolut fără precedent”, a spus el.

Prin aderarea la UE, Muntenegru ar „oferi speranță Balcanilor de Vest”, contribuind în același timp la „păstrarea extinderii ca un instrument foarte, foarte puternic al Uniunii Europene”, a susținut Spajić.