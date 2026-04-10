Alegeri Ungaria 2026. Tot ce trebuie să știi despre scrutinul care poate schimba UE și importanța maghiarilor din România

Alegerile parlamentare care au loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026 sunt cel mai important test pentru Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani. Opozantul său, Peter Magyar, conduce în sondajele independente, dar procentajul nehotărâților este foarte mare.

Ungaria are pe 12 aprilie 2026 cele mai importante alegeri parlamentare din istoria sa recentă, în care trebuie să aleagă între suveranistul și ultranaționalistul Viktor Orban (Fidesz), apropiat de Vladimir Putin și Donald Trump și care se află de 16 ani la putere, și conservatorul liberal Peter Magyar (Tisza), care promite o reîntoarcere a Ungariei către valorile europene. Sistemul electoral din Ungaria: Cum sunt aleși membrii Adunării Naționale Parlamentul Ungariei, cunoscut sub numele de Adunarea Națională (Országgyűlés), este un legislativ unicameral format din 199 de membri. Alegerile parlamentare sunt organizate o dată la patru ani și utilizează un sistem electoral mixt, care combină elemente majoritare și proporționale. Pe listele electorale ale Budapestei se află aproximativ 8 milioane de alegători, din populația totală de 9,8 milioane de locuitori a Ungariei. Un cuvânt de spus au și maghiarii din România, unde trăiesc peste un milion de unguri, majoritatea cu dublă cetățenie, româno-maghiară și, implicit, cu drept de vot.

Alegătorii dispun de două voturi distincte: Primul vot este acordat pentru alegerea unui candidat într-o circumscripție uninominală. În total, 106 mandate sunt atribuite prin sistem majoritar simplu („first-past-the-post”), candidatul cu cele mai multe voturi câștigând mandatul.

este acordat pentru alegerea unui candidat într-o circumscripție uninominală. În total, 106 mandate sunt atribuite prin sistem majoritar simplu („first-past-the-post”), candidatul cu cele mai multe voturi câștigând mandatul. Al doilea vot este destinat listelor de partid la nivel național. Restul de 93 de mandate sunt distribuite proporțional între partide, pe baza acestor voturi. Un element important al sistemului electoral ungar este mecanismul de redistribuire a voturilor „reziduale”. Acesta include atât voturile acordate candidaților învinși în circumscripții, cât și voturile suplimentare obținute de candidații câștigători peste pragul necesar. Aceste voturi sunt adăugate totalului național al partidului, ceea ce poate amplifica avantajul formațiunilor mari. Deși sistemul include o componentă proporțională, acesta nu compensează complet rezultatele din circumscripții, ceea ce reduce proporționalitatea generală și favorizează partidul dominant. Din 2014, fiecare dintre minoritățile etnice armeană, bulgară, croată, germană, greacă, poloneză, romani, românească, rutenă, sârbă, slovacă, slovenă și ucraineană poate câștiga unul dintre cele 93 de locuri pe listele de partid dacă se înregistrează ca o listă specifică și ating o cotă din totalul voturilor pe lista partidului. Fiecare minoritate poate trimite un purtător de cuvânt al minorității – fără drepturile unui deputat – la Adunarea Națională, dacă lista nu atinge această cotă redusă.

Pe 17 decembrie 2024, Adunarea Națională a votat modificările circumscripțiilor electorale. Drept urmare, numărul circumscripțiilor electorale din Budapesta a scăzut de la 18 la 16, în timp ce în județul Pesta numărul circumscripțiilor a crescut de la 12 la 14. Au avut loc și modificări ale granițelor în unele părți ale județelor Csongrád-Csanád și Fejér. Partidul de guvernământ Fidesz–KDNP a luat această decizie invocând modificările rezultate din ultimul recensământ (2022), dar, potrivit opoziției, adevăratul scop era acela de a slăbi poziția opoziției în circumscripțiile electorale, în special în cele din Capitală, unde membrii opoziției fuseseră aleși anterior în mod direct. Viktor Orban a fost acuzat de manipulare electorală, întrucât partidul de opoziție Tisza trebuie să câștige mai multe voturi în alegeri pentru a obține majoritatea în Adunarea Națională. Simbolistica din afara Ungariei vs nehotărârea maghiarilor Paradoxal, alegerile parlamenare de pe 12 aprilie 2026 își conturează o semnificație mai importantă în exteriorul Ungariei, pentru viitorul mișcării suveraniste eurosceptice, decât pentru locuitorii țării. Un succes al lui Viktor Orban va oferi și mai mult combustibil electoral mișcării de extremă-dreapta, atât în viitoarele scrutinuri parlamentare sau prezidențiale din state-cheie precum Franța, Germania sau Polonia, cât mai ales pentru viitorul Parlament European, a cărui componență, ce urmează să fie stabilită în 2029, va decide, la propriu, viitorul și, posibil, existența Uniunii Europene. Mai mult, o victorie a lui Viktor Orban va întări influența politicii MAGA și a lui Donald Trump în Europa, pe care președintele american o vrea cât mai fărâmițată și mai slabă – obiectiv dorit cu ardoare și de Rusia lui Vladimir Putin. Ungaria a blocat în ultimii ani majoritatea deciziilor strategice ale Uniunii Europene, în special sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul financiar pentru Ucraina, dar și bugetul european și măsuri în politica energetică europeană.

În aceste condiții, o schimbare de guvern la Budapesta va elimina unul dintre principalele veto-uri din Consiliul UE, ceea ce va face posibile decizii privind sprijinul pentru Kiev, extinderea Uniunii și reformele fiscale europene. Ținând cont de poziționarea fermă a lui Viktor Orban față de politicile Bruxelles-ului și apropierea evidentă de Rusia lui Vladimir Putin, văzută ca o amenințare existențială de către majoritatea statelor Uniunii Europene, alegerile de pe 12 aprilie din Ungaria definesc una dintre cele mai importante schimbări politice din Europa ultimului deceniu. Și în Ungaria oamenii par a conștientiza importanța istorică a votului lor. În săptămâna dinaintea alegerilor, trei sondaje independente îi confereau lui Peter Magyar (Tisza) un avantaj cert în fața lui Viktor Orban (Fidesz): 48% vs 30%, 56% vs 37%, respectiv 51% vs 38%. În toate cercetările, însă, procentul nehotărâților este foarte mare: 15%, 26%, respectiv 20%. Alegerile din Ungaria în comunitățile cu maghiari din România În România, cei aproximativ 600.000 de maghiari care s-au prezentat la vot în precedentele alegeri l-au votat în proporție de peste 90% pe Viktor Orban. Un cuvânt greu de spus îl are aici UDMR, mereu apropiat de Viktor Orban, care a venit de mai multe ori în Transilvania pentru a-și asigura simpatia maghiarilor de aici. Rămâne de văzut dacă fidelii alegători unguri din România vor da și de această dată ascultare de îndemnul UDMR sau dacă vor decide că vor o schimbare a guvernului de la Budapesta. Partidele mici de opoziție nu participă la alegeri pentru a maximiza șansele Tisza Dacă predicțiile sociologice se vor adeveri, Tisza ar urma să obțină între 138 și 142 de mandate în viitoarea Adunare Națională, din totalul de 199, ceea ce i-ar asigura lui Peter Magyar o confortabilă majoritate parlamentară, peste pragul de 133 de voturi necesare pentru modificarea Constituției. Evident, Fidesz a venit cu propriile sondaje, potrivit cărora Viktor Orban va câștiga detașat alegerile, dar acestea sunt realizate și promovate de o mass-media maghiară controlată aproape în totalitate de Guvernul Orban.

O majoritate de două treimi ar permite actualei opoziții să modifice Constituția adoptată de Fidesz, să schimbe legea electorală și să reformeze instituțiile cheie ale Ungariei. De asemenea, noul guvern ar încerca să deblocheze fondurile europene suspendate. Ungaria are blocate din mandatul lui Viktor Orban 20 de miliarde de euro din cauza problemelor legate de statul de drept, iar accesul la aceste fonduri ar deveni vital pentru o economie cu o creștere modestă și presiuni bugetare ridicate. În ianuarie 2026, trei partide de opoziție – Mișcarea Soluție, Partidul Erei celei de-a Doua Reforme și LMP Partidul Verde din Ungaria – au anunțat în decursul unei săptămâni că nu vor participa la alegerile parlamentare. ”Nu dorim să împiedicăm schimbarea guvernului, așa că nu vom întocmi o listă și nu vom nominaliza candidați” – precizau ”verzii”.

Care sunt principalele teme ale campaniei? Economia reprezintă principala preocupare a alegătorilor maghiari, după ani de volatilitate economică și inflație ridicată. Ungaria a înregistrat una dintre cele mai mari rate ale inflației din UE, cu un vârf de 25% la începutul anului 2023. Deși situația s-a îmbunătățit oarecum, economia rămâne stagnantă. Sondajele Eurobarometru indică faptul că 85% dintre unguri consideră factorii economici drept cea mai presantă problemă a țării. Imigrația rămâne un subiect central și puternic politizat, în ciuda nivelurilor relativ scăzute de migrație în Ungaria. Orbán și Fidesz au încadrat constant migrația ca o amenințare la adresa securității naționale și a identității culturale, iar acest mesaj a prins: 76% din Generația Z și 80% din generația baby-boom din Ungaria declară că au o atitudine negativă față de imigrație. Integrarea europeană este un subiect din ce în ce mai contestat. Aproximativ 17 miliarde de euro în fonduri UE sunt în prezent înghețate din cauza preocupărilor privind corupția și independența justiției. Deși sprijinul public pentru apartenența la UE și NATO rămâne ridicat (54%, respectiv 79%), Orbán a construit un discurs care prezintă UE drept sursă a problemelor economice și politice ale Ungariei. Războiul din Ucraina rămâne un subiect major, cu Orbán poziționând conflictul ca o alegere între „război și pace". Ungaria a oferit asistență umanitară Ucrainei, dar a blocat în mod repetat ajutorul militar al UE și pachetele financiare de sprijin pentru Kiev. Conform sondajelor, 57% dintre unguri se opun finanțării echipamentelor militare pentru Ucraina.

Cine este Viktor Orbán? Orbán conduce alianța național-conservatoare Fidesz-KDNP, care domină politica maghiară de peste un deceniu. Fidesz este caracterizat în general drept populist de dreapta și conservator social, punând accent pe suveranitatea națională, politici restrictive în materie de imigrație și o atitudine critică față de integrarea europeană. Orbán a servit pentru prima dată ca prim-ministru între 1998 și 2002, apoi a revenit la putere în 2010, când Fidesz a obținut o majoritate de două treimi în parlament — ceea ce i-a permis adoptarea unor reforme constituționale și instituționale de amploare. De atunci, Orbán a consolidat puterea politică prin modificări constituționale, legi electorale favorabile, control asupra justiției și restricții mediatice, atrăgând critici susținute din partea UE și a organizațiilor internaționale de monitorizare cu privire la erodarea statului de drept. În ultimii ani, Ungaria s-a confruntat și cu îngrijorări crescânde legate de corupție și de performanța economică slabă, cu inflație ridicată și o creștere economică stagnantă. Cu toate acestea, Orbán a menținut un sprijin intern semnificativ, iar Fidesz a câștigat patru alegeri parlamentare consecutive din 2010 încoace, adesea cu majorități parlamentare ample.

Cine este Péter Magyar? Magyar conduce Partidul Respect și Libertate (Tisza), care a apărut rapid drept principalul challenger al Fidesz. Adesea etichetat ca centru-dreapta, conservator și anti-corupție, Magyar pledează pentru o cooperare mai strânsă cu UE și pentru restaurarea instituțiilor democratice și a statului de drept în Ungaria. Magyar a avut anterior legături strânse cu establishmentul guvernamental, fiind membru al Fidesz timp de mulți ani, înainte de a rupe cu partidul în 2024. Ulterior a lansat o nouă mișcare politică care a câștigat rapid notorietate națională și a mobilizat ample demonstrații publice. La alegerile pentru Parlamentul European din 2024, Tisza a obținut aproape 30% din voturi — cel mai bun rezultat al unui partid din afara Fidesz în aproape două decenii.

