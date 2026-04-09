Printre neregulile găsite au fost întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare destinate carcaselor de miel, ouă cu impurităţi, produse alimentare cu ambalaje depreciate, produse din carne fără elemente de identificare.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că au desfăşurat, în această săptămână, un control la nivel naţional, fiind verificaţi peste 1.000 de operatori economici din sectoare precum comercializarea produselor, alimentaţie publică şi distribuţia produselor alimentare.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au dat 788 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 3,8 milioane de lei, şi au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de 123.000 de lei.

De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 11 operatori economici.

Neregulile descoperite

Principalele neconformităţi constatate au fost: cârlige metalice de suport pentru carcasele de miel cu depuneri semnificative de rugină; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare destinate carcaselor de miel; paviment cu acumulări evidente de sânge, reziduuri alimentare, impurităţi şi cu zone vizibil deteriorate; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar; comercializarea produselor din carne fără elemente de identificare şi caracterizare.

Alte neregululi au fost: nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne, preparate din carne); comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu depuneri de impurităţi; produse alimentare cu ambalaje depreciate; produse de origine vegetală depreciate calitativ, improprii consumului.