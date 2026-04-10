În imagini se observă cum mai mulți indivizi se apropie de o mașină. Unul dintre ei începe să vorbească cu șoferul, iar apoi deschide portiera și îl lovește.

Mașina se pune rapid în mișcare, însă nu pentru mult timp, pentru că intră în peretele magazinului.

Conducătorul auto nu oprește. Dă cu spatele și, imediat ce își reia drumul lovește, de două ori, autoturismul din care au coborât ceilalți bărbați.

Accidentele au creat panică printre martori și, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

5 suspecți au fost identificați și duși în fața magistraților, care i-au plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile.