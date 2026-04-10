Sute de zboruri au fost anulate, iar însoțitorii de bord de la compania aeriană germană Lufthansa și-au părăsit vineri locul de muncă. Aceasta este a treia grevă majoră a Lufthansa din acest an, scrie Deutsche Welle.

Aproximativ 20.000 de însoțitori de bord au fost chemați la grevă până vineri, ora 22:00.

Sindicatul UFO a declanșat o grevă de o zi pentru membrii săi, atât la Lufthansa, cât și la filiala sa regională Cityline, deoarece negocierile salariale continuă să stagneze. Greva este a treia majoră a Lufthansa din acest an. Aceasta urmează după două runde de greve ale piloților.

Cum se așteaptă ca greva să afecteze călătoriile?

Lufthansa, cea mai mare companie aeriană din Germania, a anulat sute de zboruri înainte de grevă, în timp ce se străduiește să atenueze impactul acesteia.

Se așteaptă anulări la hub-urile din München și Frankfurt, precum și la alte aeroporturi, inclusiv Leipzig/Halle, Berlin și Stuttgart.

La cel mai mare hub al său din Frankfurt, aproape 75% din cele aproximativ 350 de plecări programate ale Lufthansa au fost anulate.

Piloții Lufthansa au avut două greve în luna martie

Deși greva este menită să afecteze doar plecările din Germania, se așteaptă ca aceasta să ducă la anularea mai multor zboruri de întoarcere pentru călătorii din vacanța de Paște.

Compania aeriană și-a sfătuit pasagerii să verifice starea zborurilor lor înainte de a se îndrepta spre aeroport.

Lufthansa se confruntă cu dificultăți în negocieri nu doar cu sindicatul însoțitorilor de cabină UFO, ci și cu sindicatul piloților Vereinigung Cockpit.

Cele două organizații și-au unit forțele la începutul lunii februarie în încercarea de a maximiza impactul grevei lor, care a dus la perturbări majore. Piloții au intrat apoi în grevă pentru încă două zile la mijlocul lunii martie.