Chinezii cumpără mai multe fabrici din România și anunță peste 10.000 de angajați că urmează concedieri masive

19-12-2025 | 16:48
Profit.ro

Producătorul german de componente auto Leoni, cu 9 fabrici și peste 10.000 de angajați în România, a anunțat că urmează concedieri masive. Chinezii de la Luxshare au preluat recent pachetul majoritar de acțiuni al companiei prezente în 23 de țări.  

Cristian Anton

Compania germană Leoni, abia cumpărată, în vară, de chinezii de la Luxshare, și-a anunțat cei peste 10.000 de angajați din România, unde operează 9 fabrici, în 6 județe, că în 2026 vor urma concedieri masive, scrie Profit.

Leoni este unul dintre cei mai mari producători de sisteme de cablaj și componente pentru industria auto din lume.

Primii vizați sunt angajații din fabrica Leoni din Arad, de unde au fost deja disponibilzați 500 de oameni, anul trecut. Potrivit sursei citate, ar urma apoi și fabricile din Pitești, Bistrița și Beiuș.

Având în vedere schimbările majore din industria auto și contextul economic global, care au condus la fluctuații ale volumelor de comenzi și la presiuni crescute asupra costurilor, am analizat cu atenție situația fabricilor din Arad. Deși, s-au depus toate eforturile posibile pentru optimizarea operațiunilor, inclusiv scăderea costurilor, ajustări operaționale și măsuri organizaționale, suntem nevoiți să luăm următoarea decizie: întreaga companie Leoni Wiring Systems Arad își va reorganiza activitatea pe parcursul anului 2026, ceea ce înseamnă că este necesară o reducere a forței de muncă pentru a alinia resursele cu cererea actuală a clienților, urmând calea legală privind procedurile de concedieri colective.

Toți angajații impactați de acest proces vor beneficia de sprijin complet, inclusiv:

- Oferirea de pachete compensatorii conform politicii companiei și legislației muncii;

- Asistență pentru plasarea în muncă și servicii de consiliere în carieră;

- Plata tuturor salariilor și beneficiilor cuvenite la zi.

Înțelegem că acesta este un moment dificil și dorim să vă asigurăm că departamentul HR rămâne disponibil pentru orice întrebări sau nelămuriri. Vă mulțumim sincer pentru angajamentul și contribuția adusă companiei", este mesajul transmis de conducerea fabricii către angajați.

În vremurile bune, Leoni avea 10 fabrici și 12.000 de angajați în România

Până anul trecut, Leoni avea o prezență foarte puternică în România, cu 10 fabrici în 6 județe - Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Gorj și Mureș – și aproximativ 12.000 de angajați.

Între timp, unitatea din Ludoș a fost închisă și mai mulți angajați au fost concediați de atunci.

La nivel global are aproximativ 85.000 de angajați în 23 de țări și a generat vânzări consolidate de 5 miliarde euro în 2024.

Dată publicare: 19-12-2025 16:43

