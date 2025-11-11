O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

11-11-2025 | 11:00
muncitori, fabrica
Shutterstock

Cel mai mare angajator din zona Ineu, o companie din domeniul automotive ce se închide în decembrie, a anunțat autoritățile că va disponibiliza aproximativ 900 de angajați.

 

autor
Aura Trif

Compania Aptiv Ineu a înregistrat la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad notificarea de concedieri colective, iar disponibilizările vor avea loc după 10 decembrie.

Directorul AJOFM Arad, Alexandru Molnar, a declarat marţi că pentru cei vizaţi de disponibilizări vor fi organizate două burse de muncă speciale, în această lună.

"A fost înregistrată la noi o notificare de concediere colectivă care vizează aproximativ 900 de salariaţi ai unei companii din domeniul automotive. Urmează să fie organizate două burse pentru ocuparea locurilor de muncă, special pentru angajaţii acelei companii, în zile diferite din această lună", a declarat Alexandru Molnar.

Fabrica își mută activitatea în afara UE

În 3 noiembrie, primarul oraşului Ineu, Călin Abrudan, declarase că cel mai mare angajator din zonă se va închide în decembrie. El spunea că fabrica şi-a redus activitatea în ultimii ani, iar în prezent hala de producţie ar fi prea mare în raport cu numărul de angajaţi rămaşi.

"Din păcate, producţia de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înţeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajaţi care mai sunt, pentru că se plăteşte o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 şi 1.000 de salariaţi. Înţeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea şi mutarea utilajelor", declarase edilul.

El a menţionat că bugetul local va fi afectat de închiderea fabricii.

"Fiind cel mai mare angajator, era şi cel mai mare contributor la bugetul local. Sperăm, totuşi, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, şi avem discuţii avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice", declarase Călin Abrudan.

Directorul AJOFM precizase atunci că nu s-a primit notificarea de concedieri colective, dar au avut loc discuţii despre situaţia de la Ineu cu autorităţile locale.

"În funcţie şi de cererea de forţă de muncă de pe piaţă, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizaţi, dar vom organiza şi cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul", afirmase Molnar.

Ulterior, AJOFM a transmis un comunicat de presă în care arăta că se caută soluţii şi în judeţele vecine Timiş, Bihor şi Hunedoara pentru "reintegrarea rapidă pe piaţa muncii a persoanelor afectate".

"Scopul este de a asigura o tranziţie cât mai lină către noi locuri de muncă, în funcţie de calificările şi experienţa profesională a angajaţilor disponibilizaţi", sublinia instituţia.

De la începutul acestui an, aproximativ 2.000 de persoane din judeţ au fost notificate la AJOFM pentru concedieri colective, incluzând angajaţii vizaţi de la Ineu.

Reprezentanţii AJOFM precizează însă că numărul de persoane comunicat de angajatori în notificări nu corespunde întotdeauna cu numărul celor concediaţi efectiv, deoarece, până la finalizarea procedurii, fie angajatorul îşi reorganizează activitatea şi nu mai sunt disponibilizate toate persoanele, fie cei ale căror contracte de muncă încetează îşi găsesc de lucru repede, uneori chiar în perioada preavizului.

De asemenea, sunt situaţii în care cei vizaţi de concediere îndeplinesc condiţiile de pensionare. 

Sursa: Agerpres

Etichete: arad, angajati, fabrica, concedieri,

Dată publicare: 11-11-2025 11:00

