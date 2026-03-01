Părinții spun că, de cele mai multe ori, nu îi pot duce la orele obișnuite de sport, unde fie nu sunt acceptați, fie ajung să fie marginalizați.

În acest weekend, a început un nou proiect dedicat lor, unde profesioniștii îi ajută, prin joacă, să își dezvolte abilitățile.

Programul este gândit pentru a le dezvolta copiilor abilitățile motrice, coordonarea, atenția, dar și capacitatea de a lucra în echipă. Lecțiile de sport sunt adaptate nevoilor lor.

Crina Nedelcu, președinta Fundației Neuroatipic: Copilul poate după aceea să coordoneze. Să se îmbrace, să poată să scrie. E foarte greu să vrem ca un copil să scrie la școală pe caiet, dar el să nu poată să prindă mingea sau să nu aibă alte deprinderi.

Cum i-ar putea ajuta sportul

Părinții spun că au căutat mult timp un astfel de spațiu. Speranța lor este că, după aceste luni de pregătire, copiii să reușească să facă singuri tot mai multe lucruri.

Andreea Marinescu, ambasadoare a Fundației Neuroatipic: Am stat de vorbă cu foarte mulți părinți și îmi spuneau de fiecare dată același lucru, că vor să își ducă băieții și fetele să facă sport, dar nimeni nu îi primește. Le e teamă de copiii lor să nu fie etichetați, ia uite-l pe ăla cum reacționează, ia uite cum face, cum dă din mâini. Deși manifestările copiilor sunt doar niște manifestări de energie.

Antrenamentele sunt coordonate de instructori care au experiență în lucrul cu copii cu nevoi speciale.

Prof. univ. dr. Popescu Gabriel, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport: Totul sub formă de joacă. Nu se impune nimic, sunt persoane cu totul și cu totul speciale. Trebuie să le întelegi. Nu este deloc ușor, trebuie să ii aducem încet încet spre normalitate și integrare.

Inițiativa aparține Asociației Neuroatipic, în colaborare cu profesori de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, dar și cu studenți voluntari de la kinetoterapie. Peste 100 de copii sunt înscriși în proiectul pilot „Educație fizică fără etichete”, ce se desfășoară, momentan, numai în Capitală.