Încă o mare companie din România dă afară sute de angajați. „Vrem să fie cât mai acceptabil din punct de vedere social”

Stiri actuale
10-12-2025 | 21:48
concedieri
Shutterstock

Gigantul german Bosch a anunșat concedieri, fiind vizați 500 de angajați din România. Reducerile de personal vor fi aplicate treptat, până în 2030.

autor
Lorena Mihăilă

Concedierile fac parte dintr-un plan la nivel global al grupului, care prevedere renunțarea la 3.400 de posturi  în divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial, scrie Profit.ro.

„Divizia de servicii Bosch Global Business Services, care gestionează diverse servicii operationale precum contabilitate, achizitii sau servicii de resurse umane, contribuie și ea la acest proces. Pentru a se poziționa eficient în contextul cererii stagnante preconizate pentru servicii și ținând cont de potențialele de productivitate existente în mediul de servicii, Bosch Global Business Services intenționează să reducă în total aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel mondial până la finalul anului 2030. Ajustările de personal planificate la Bosch Global Business Services din Germania sunt incluse în reducerea de aproximativ 13.000 de locuri de muncă deja anunțată la sfârșitul lunii septembrie. Aceste măsuri contribuie la reducerea decalajului anual de costuri de aproximativ 2,5 miliarde de euro la Bosch Mobility”, se precizează într-un comunicat al companiei.

Departamentele vizate

Angajații vizați fac parte, în special, din departamentele: contabilitate, administrativ, resurse umane și diverse servicii de asistență. 

Citește și
job, demisie
Un „gigant” din România face concedieri în masă. Restructurările deja au început

„În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030. Această schimbare se va face in mod gradual pentru a ne permite să implementăm cele mai bune măsuri pentru angajații noștri și pentru viitorul activităților de business ale Bosch Timișoara. Ne angajăm să avem o comunicare transparentă și deschisă, motiv pentru care i-am informat mai întâi pe angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este să realizăm aceste ajustări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, lucrând îndeaproape cu reprezentanții angajaților. În prezent, Bosch Global are aproximativ 1.800 de angajați în Timișoara, care sprijină operațiunile financiare și de business la nivel mondial. Locația din Timișoara rămâne concentrată pe menținerea competitivității sale ca centru strategic pentru Bosch", mai precizează compania.

Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, concedieri, Bosch,

Dată publicare: 10-12-2025 21:48

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Încă o companie importantă anunță concedieri în România. Elimină peste 600 de poziții în țară
Stiri actuale
Încă o companie importantă anunță concedieri în România. Elimină peste 600 de poziții în țară

Aumovio, companie specializată în dezvoltarea și producția de componente electronice pentru industria auto, desprinsă anul acesta din gigantul european Continental Romania și listată pe bursă în septembrie, a anunțat concedieri în România.

Un „gigant” din România face concedieri în masă. Restructurările deja au început
Stiri Economice
Un „gigant” din România face concedieri în masă. Restructurările deja au început

Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, confirmă, pentru Profit.ro, cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Tăierea de posturi deja a început.

Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Stiri Sociale
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului.

Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”
Stiri Politice
Concedieri la stat. PSD este de acord cu o reducere de 30%, ”dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”

Partidul Social Democrat a prezentat, luni, formula cu care social-democrații vor merge marți în coaliția cu PNL, USR și UDMR pentru reforma administrației locale, care acum se află într-un blocaj.  

Renault face concedieri la nivel global, după pierderi de peste 11 miliarde de euro. Aproape 3.000 de angajați sunt vizați
Stiri externe
Renault face concedieri la nivel global, după pierderi de peste 11 miliarde de euro. Aproape 3.000 de angajați sunt vizați

Constructorul auto francez Renault plănuieşte să elimine aproximativ 3.000 de posturi la nivel mondial, printr-un program de plecări voluntare vizând funcţiile-suport, potrivit newsletterului francez L’Informe, citat de Reuters.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28