Încă o mare companie din România dă afară sute de angajați. „Vrem să fie cât mai acceptabil din punct de vedere social”

Gigantul german Bosch a anunșat concedieri, fiind vizați 500 de angajați din România. Reducerile de personal vor fi aplicate treptat, până în 2030.

Concedierile fac parte dintr-un plan la nivel global al grupului, care prevedere renunțarea la 3.400 de posturi în divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial, scrie Profit.ro.

„Divizia de servicii Bosch Global Business Services, care gestionează diverse servicii operationale precum contabilitate, achizitii sau servicii de resurse umane, contribuie și ea la acest proces. Pentru a se poziționa eficient în contextul cererii stagnante preconizate pentru servicii și ținând cont de potențialele de productivitate existente în mediul de servicii, Bosch Global Business Services intenționează să reducă în total aproximativ 3.400 de locuri de muncă la nivel mondial până la finalul anului 2030. Ajustările de personal planificate la Bosch Global Business Services din Germania sunt incluse în reducerea de aproximativ 13.000 de locuri de muncă deja anunțată la sfârșitul lunii septembrie. Aceste măsuri contribuie la reducerea decalajului anual de costuri de aproximativ 2,5 miliarde de euro la Bosch Mobility”, se precizează într-un comunicat al companiei.

Departamentele vizate

Angajații vizați fac parte, în special, din departamentele: contabilitate, administrativ, resurse umane și diverse servicii de asistență.

„În contextul actual, Bosch Global Business Services din România intenționează să ajusteze aproximativ 510 poziții până la sfârșitul anului 2030. Această schimbare se va face in mod gradual pentru a ne permite să implementăm cele mai bune măsuri pentru angajații noștri și pentru viitorul activităților de business ale Bosch Timișoara. Ne angajăm să avem o comunicare transparentă și deschisă, motiv pentru care i-am informat mai întâi pe angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este să realizăm aceste ajustări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, lucrând îndeaproape cu reprezentanții angajaților. În prezent, Bosch Global are aproximativ 1.800 de angajați în Timișoara, care sprijină operațiunile financiare și de business la nivel mondial. Locația din Timișoara rămâne concentrată pe menținerea competitivității sale ca centru strategic pentru Bosch", mai precizează compania.

