Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

Armata SUA a anunțat că marina Iranului a ”pierdut” toate navele în Golful Oman: ”Nu mai are niciuna”

Stiri externe
Armata sua
X.com

Armata americană a anunţat că marina iraniană a ”pierdut” toate navele în Golful Oman, relatează AFP, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

”Acum două zile, regimul iranian încă mai avea 11 nave la Golful Oman. Azi (luni), nu mai are niciuna”, a anunţat pe X Comandamentul Militar Central american (United States Central Command, CENTCOM).

”Tmp de zeci de ani, regimul iranian a hărţuit şi atacat navigaţia maritimă internaţională la Golful Oman. Această perioadă este deja apusă”, a adăugat CENTCOM.

Statele Unite au lovit, în total, peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului, a anunţat luni armata americană.

Peste 1.000 de ţinte au fost lovite în prima zi a Operţaiunii Epic Fury, a anunţat şeful Statului Major american Dan Caine.

Au fost lovite centre de comandament şi control, instalaţii de rachete balistice, nave şi submarine şi instalaţii de rachete antinavă, potrivit unor date publicate de Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Război în Iran, ziua a patra. SUA se pregătesc să intensifice atacurile, Iranul vizează aliații americanilor din Golf

Sursa: News.ro

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“
Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“
Citește și...
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Stiri externe
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran.

Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO
Stiri externe
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, potrivit dpa.

Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Stiri externe
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO

Guvernul iranian a permis unor reprezentanți mass-media să vadă care sunt efectele bombardamentelor care au fost lansate de SUA și Israel în Teheran, capitala iraniană, începând cu data de 28 februarie.

Recomandări
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Stiri externe
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran.

Procurorul general al României: În ultimii doi ani țara a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid
Știri Actuale
Procurorul general al României: În ultimii doi ani țara a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în ultimii doi ani România a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid, printre care campanii de dezinformare, manipulare constantă în mediul online. 

Activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi s-a reluat parțial. Mesajul MAE pentru români
Știri Actuale
Activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi s-a reluat parțial. Mesajul MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Martie 2026

52:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
3 Martie 2026

01:46:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sigla Interului, câștigată de o echipă de liga a 3-a din România: anunțul oficial

Sport

FRF ”contraatacă” după ideea LPF!