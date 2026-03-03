Armata SUA a anunțat că marina Iranului a ”pierdut” toate navele în Golful Oman: ”Nu mai are niciuna”

”Acum două zile, regimul iranian încă mai avea 11 nave la Golful Oman. Azi (luni), nu mai are niciuna”, a anunţat pe X Comandamentul Militar Central american (United States Central Command, CENTCOM).
”Tmp de zeci de ani, regimul iranian a hărţuit şi atacat navigaţia maritimă internaţională la Golful Oman. Această perioadă este deja apusă”, a adăugat CENTCOM.
Statele Unite au lovit, în total, peste 1.250 de ţinte în primele 48 de ore ale conflictului, a anunţat luni armata americană.
Peste 1.000 de ţinte au fost lovite în prima zi a Operţaiunii Epic Fury, a anunţat şeful Statului Major american Dan Caine.
Au fost lovite centre de comandament şi control, instalaţii de rachete balistice, nave şi submarine şi instalaţii de rachete antinavă, potrivit unor date publicate de Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).
