ChatGPT a devenit un ajutor de nădejde pentru o zecime din populația lumii. Ce îi cer utilizatorii cel mai des

Stiri Sociale
15-10-2025 | 20:43
O zecime din populația lumii folosește ChatGPT, la doi ani și jumătate de la lansarea globală. Chiar dacă aplicația procesează zilnic aproape trei miliarde de mesaje, conținutul acestora s-a schimbat radical în ultimul timp.

Adriana Stere

Cel mai des, ChatGPT este rugat să corecteze greșeli gramaticale, să compună mailuri, și să rezolve calcule de aritmetică.

Reporter: Cât de greu e să cauți pe net?

Utilizator: „Nu este greu, dar de obicei sunt multe informații eronate”

Reporter: La facultate îl folosești?

Utilizator: „Nu prea, pentru că sunt la medicină și nu pot să am o bază-n el absolut deloc.

18% dintre utilizatori copiază fidel rezultatele căutărilor pe Open AI și majoritatea au încredere oarbă în datele oferite, arată studiul făcut de Biroul Național de Cercetări Economice din Statele Unite și profesori ai Universității Harvard.

Doar 13% iau răspunsurile livrate de ChatGPT drept o bază de plecare pentru a-și folosi ideile și creativitatea. Cea mai frecventă sarcină pe care o primeşte ChatGPT, în 42% din mesaje, e să corecteze gramatica și punctuația. 6% vor ca aplicațiile AI să scrie mailuri și teme simple în locul lor.

Adina Pantazi, profesoară: Îți dai seama că nu este făcut de copil. Că era copiat înainte de pe un site cu referate sau îl faci cu ChatGPT, tu oricum îți dai seama. Nu sunt total refractară, ele pot fi folosite într-o fază incipientă.

4% dintre fanii ChatGPT vor să li se genereze imagini, iar 3% dintre ei hrănesc aplicația cu diverse probleme ori calcule aritmetice simple, pe care le-ar rezolva imediat cu un calculator de buzunar. 2% au discuții surprinzător de lungi despre viața lor personală și 4 din 100 au jocuri de rol cu Open AI.

Viorel Spînu, expert în inteligență artificială: „Este foarte tentant, pentru că el simulează atât de bine vorbirea umană și interacțiunea umană, încât noi suntem fascinați și îl considerăm un partener uman, ceea ce nu este! El este o mașină, sunt niște numere care știu să prezică următorul cuvânt dintr-o conversație! Atât și nimic mai mult.

Corespondent PROTV: „De la o sută de milioane de utilizatori, la începutul anului trecut, ChatGPT a ajuns la 700 de milioane. Teoretic, această extindere ar fi trebuit să aducă creșteri notabile în randamentul muncii, însă influența s-a dovedit a fi nulă. Asta pentru că peste 72% dintre mesaje au legătură cu viața personală, în creștere evidentă față de anul trecut. Iar unii utilizatori merg foarte departe. 15% iau decizii pentru cariera și relațiile lor, pe baza argumentelor oferite de ChatGPT.

Cristi Movilă, antreprenor​: E complementar, niciodată nu înlocuiește. E foarte important să nu ne uităm doar la soluție, la rezultatul final, ci să ne uităm cum ajungem acolo. Noi trebuie să vedem cum” scoatem” inteligența din aceste modele. La fel cum, dacă am avea un coleg foarte inteligent care a terminat Harvard, Oxford, cum îi punem să lucreze.

15-10-2025 20:43

