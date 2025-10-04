Un fost jucător al lui Manchester United a renunțat la agent și a folosit ChatGPT pentru a semna un contract în Anglia

Stiri externe
04-10-2025 | 16:46
ChatGPT
Profimedia

Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent.

autor
Vlad Dobrea

Profesia de agent în fotbal este în pericol odată cu apariţia inteligenţei artificiale? Nu încă, dar recentul transfer al lui Demetri Mitchell la Leyton Orient, care s-a desfăşurat fără intermediari umani, ar putea da de gândit unora. Fostul jucător al Manchester United a primit în această vară o ofertă de la clubul londonez care evoluează în liga a treia din Anglia. Şi, în loc să apeleze la un reprezentant pentru a-i negocia contractul, el a folosit instrumentul de inteligenţă artificială ChatGPT.

O soluţie care, potrivit lui, i-a permis să economisească o sumă frumuşică. „Leyton Orient mi-a trimis o ofertă şi am folosit ChatGPT pentru a întreba cum să negociez şi ce să spun. Am spus: „Iată cât am câştigat sezonul trecut. Va trebui să mă mut la Londra. Cât va costa? Soţia mea va veni cu mine, împreună cu copilul nostru.” Aveam impresia că valorez puţin mai mult, dar nu voiam să spun: „Cred că merit asta”. Şi, cum nu am apelat la un agent, am ajuns să primesc o indemnizaţie de transfer în plus”, a declarat fundaşul stânga în vârstă de 28 de ani în podcastul „From My Left”.

Profesionist din 2017, Demetri Mitchell pare mulţumit de această nouă metodă de a-şi conduce cariera. „ChatGPT a fost cel mai bun agent pe care l-am avut vreodată în cariera mea. Comisionul este de 5%, ChatGPT mă costă 15 lire sterline pe lună”, a adăugat el, înainte de a insista asupra importanţei acestei economii pentru un jucător de nivelul său, destul de modest, chiar dacă a fost internaţional la categoria sub 20 de ani (a jucat un singur meci la Manchester United în trei sezoane).

„Oamenii cred că jucătorii sunt foarte bine plătiţi şi că suntem norocoşi. Dar există o mare diferenţă între un jucător profesionist care câştigă două sau trei mii de lire şi un medic care câştigă acelaşi salariu. Salariul unui medic este practic garantat până la vârsta de 65 de ani. Jucătorii din diviziile inferioare au, de obicei, contracte de unu sau doi ani. Să presupunem că câştigaţi trei mii de lire pe săptămână: deduci 45% şi trebuie să plăteşti 5% agentului. Primeşti doar jumătate. Înţelegeţi-mă bine, este un salariu bun, dar când ai un credit ipotecar şi o maşină de plătit, iar soţia ta nu poate lucra pentru că este departe de Manchester, cheltuielile sunt mari”, a concluzionat jucătorul din Manchester, vizibil încântat de descoperirea sa.

Citește și
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav

Sursa: News.ro

Etichete: fotbal, transfer, jucator,

Dată publicare: 04-10-2025 16:46

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav
Stiri externe
Șase persoane suspectate de terorism, interogate după atacul de la sinagoga din Manchester: Doi morți și trei răniți grav

Șase persoane suspectate de "pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste" sunt interogate sâmbătă de poliția britanică, la două zile după atacul de la sinagogă din Manchester care s-a soldat cu doi morți și trei răniți grav.

Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Putin va avea în curând dificultăți în a-și plăti soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Putin va avea în curând dificultăți în a-și plăti soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Parlamentul bulgar a decis să retragă președintelui dreptul de a numi conducerea serviciilor de securitate
Stiri externe
Parlamentul bulgar a decis să retragă președintelui dreptul de a numi conducerea serviciilor de securitate

Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură.

Recomandări
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Putin va avea în curând dificultăți în a-și plăti soldații
Stiri externe
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Putin va avea în curând dificultăți în a-și plăti soldații

Războiul Rusiei în Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură costisitor, iar Vladimir Putin se luptă să-și mențină finanțele de război în fața rezistenței tot mai eficiente a Ucrainei și a „zidului de drone”, se arată într-o analiză Forbes.

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii
Stiri externe
Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii

Serviciul de informații danez a raportat că nave rusești au provocat incidente periculoase, apropiindu-se de coliziune și perturbând navigația în strâmtorile dintre Marea Baltică și Marea Nordului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28