ChatGPT a devenit un confident personal. 73% dintre utilizatori îl folosesc mai mult în viața privată decât la serviciu

Aproape trei sferturi din conversațiile cu ChatGPT nu sunt pentru scopuri profesionale, arată o analiză realizată de Open AI, pe baza a 1,5 milioane de conversații.

Cel mai des, oamenii folosesc acest sistem de inteligență artificială pentru îndrumare practică și sfaturi.

În mediul profesional, aproape jumătate dintre mesaje sunt despre redactarea de texte, traduceri sau editare.

În vreme ce ultimele dezbateri internaționale se referă la cum va prelua inteligența artificială o mare cantitate din sarcinile angajaților, realitatea arată că deocamdată oamenii folosesc acest instrument mai mult în viața personală.

Pentru 73% dintre utilizatori, sistemul este psiholog, consilier medical, stilist, ghid turistic, antrenor personal sau chiar expert în parenting. Doar 27% îl folosesc în scop profesional.

Persoană: „Eu în mare parte mai și vorbesc cu el, că îmi place că are capacitate foarte mare să sumarizeze lucruri. El e și foarte așa, ține cu omul orice îi zici, dacă îi zice că ai vreo supărare, zice lasă mă, stai liniștit, că totul e bine”.

Persoană: „L-am întrebat lucruri mai complexe, acum îl folosesc pentru tot felul de banalități”.

Dintre cei 27% care folosesc Chat GPT și la locul de muncă, cei mai mulți îl folosesc pentru redactarea de texte, corectare sau traducere.

Angajată: „L-am folosit pentru a crea un CV și vreau să zic că am fost așa, o chestie mișto, și mulțumită, dar a fost ca și cum chiar aș fi vorbit cu un om, o persoană foarte inteligentă, care avea și un master și un doctorat chiar”.

Victor Kapra - jurnalist IT: „Acești roboței, aceste modele lingvistice, modifică pas cu pas în mod fundamental internetul, modul în care căutăm și vom căuta informații”.

Practic avem de-a face cu un creier imens artificial, care livrează ceea ce îi cerem mai mult sau mai puțin, dar toate aceste modele se perfecționează și sunt îndopați cu informație permanent”. Inteligența artificială a devenit tot mai avansată și în generarea de imagini.

De altfel, Gemini a urcat pe primul loc în App Store, devansând ChatGPT, odată cu lansarea noului său editor de imagini „Nano Banana". Potrivit studiului, Chat GPT este folosit de 10% din populația adultă globală. Rata de creștere este mai mare în tarile cu venituri mici.

