OpenAI lansează un buletin informativ personalizat pe datele utilizatorilor. Cum va funcționa

OpenAi a anunțt că va lansa ChatGPT Pulse care va crea zilnuc un buletin informativ personalizat pe baza datelor personale şi a preferinţelor manifestate de utilizatori.

ChatGPT Pulse este o modalitate pentru OpenAI de a încerca să dobândească un nivel ridicat de acces la datele personale ale utilizatorilor.

Cum va crea buletinele informative

Pentru a beneficia de noua facilitate, utilizatorii trebuie să dea acces chatbot-ului la o serie întreagă de aplicaţii care conţin astfel de informaţii, precum calendar, e-mail sau agenda de contacte.

Pe baza datelor extrase din aceste aplicaţii, dar şi a istoricului conversaţiilor, ChatGPT va prezenta utilizatorilor în fiecare dimineaţă un buletin informativ personalizat.

Acesta va lua forma unor carduri cu informaţii succinte, care pot fi citite rapid sau deschise pentru aprofundare. Aceste informaţii pot cuprinde ştiri pe subiecte, rezultate sportive, lecţii zilnice de vocabular, sfaturi practice etc. - toate personalizate pe baza intereselor observate la fiecare utilizator.

Pentru început ChatGPT Pulse este disponbil doar abonaţilor Pro, dar nu va trece mult până când şi cei care nu plătesc vor dobândi acces la noua funcţionalitate, pentru că OpenAI vrea neapărat să dobândească un acces mai larg la datele personale ale utilizatorilor.

