„Scandal” în familie. CFR SA a anunțat CFR Călători că îi trage trenurile „pe dreapta” dacă nu își plătește datoriile

Trenurile CFR Călători ar putea fi interzise de la circulație pe rețeaua feroviară din România, ca urmare a datoriilor considerabile acumulate de operatorul feroviar de stat pentru neplata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI).

Trenurile Regio ar putea fi oprite din circulație în exact o săptămână, iar cele Interregio ar putea fi suspendate începând cu data de 1 octombrie. Restanțele au ajuns la aproximativ 8,2 milioane de euro, potrivit clubferoviar.ro.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis notificarea oficială către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, adresată directorului general Traian Preoteasa în care a fost precizată suma datorată.

CFR SA este compania de stat (în subordinea ministerului Transporturilor) care deține și administrează infrastructura de cale ferată. CFR Călători este „sora” (și ea subordonată ministerului Transporturilor) care deține și operează trenurile de călători.

Această notificare a fost trimisă și către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), Direcția de Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și către secretarul de stat cu atribuții în domeniul feroviar, Ionuț Săvoiu.

În document se precizează că neplata acestor sume afectează inclusiv posibilitatea CFR SA de a asigura salariile propriilor angajați.

Mai mult, începând cu 1 septembrie 2025, se vor suspenda traseele trenurilor Regio ale CFR Călători, conform listei incluse în Anexa 2, iar din 1 octombrie 2025 vor fi suspendate și trenurile Interregio, conform Anexei 3.

Aceste măsuri vor rămâne în vigoare până la achitarea integrală a datoriilor sau până la stabilirea unui calendar de plată ferm, care să permită buna funcționare financiară a CFR SA, inclusiv plata salariilor angajaților.

Termenul-limită stabilit pentru plata sumelor restante este 29 august 2025 (vineri).

