Participă structuri din Statele Unite, România, Polonia şi Franţa.

"Exerciţiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line - EFDL) şi are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum şi integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic şi spaţial, pentru a contracara capabilităţi de restricţionare a accesului şi control al zonei, susţinute de forţe convenţionale concentrate", informează un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit MApN, DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă şi control, simulare şi integrare multidomeniu, reflectând realităţile conflictelor moderne, în care forţele trebuie să opereze la distanţă, peste graniţe naţionale şi în mai multe domenii, menţinând viteza şi precizia procesului decizional.

Activităţile cu trageri reale sunt desfăşurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvenţelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilităţii aliate şi la întărirea posturii de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic.

Dynamic Front va fuziona în 2027 cu exercițiul Arcane Thunder

În cadrul exerciţiului, în data de 9 februarie, Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 - Europa, organizează Media Day în Poligonul Cincu. Evenimentul va include observarea punctelor de tragere şi a impactului muniţiei, precum şi sprijin aerian apropiat (CAS). Va urma o conferinţă de presă organizată la punctul de observare.

DYNAMIC FRONT 26 evidenţiază rolul Comandamentului Multidomeniu 56 - Europa în integrarea efectelor la nivel de teatru de operaţii şi în dezvoltarea operaţiilor multidomeniu la scară largă şi marchează ultima ediţie a exerciţiului în actualul format, urmând ca, din anul viitor, să fuzioneze cu exerciţiul Arcane Thunder sub denumirea Arcane Front, a precizat MApN.

Potrivit sursei citate, prin acest exerciţiu, SUA, România şi aliaţii NATO îşi reafirmă angajamentul ferm faţă de apărarea colectivă şi securitatea regională.

