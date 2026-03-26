Războiul din Iran pune presiune pe aprovizionarea cu unele dintre cele mai importante muniţii ale armatei americane, a relatat joi Washington Post, citând trei persoane informate, relatează Reuters.

Printre armele care ar putea fi redirecţionate se numără rachetele interceptoare de apărare antiaeriană achiziţionate printr-o iniţiativă NATO lansată anul trecut, în cadrul căreia ţările partenere cumpără arme americane pentru Kiev, au indicat sursele.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a ţinut să precizeze pentru Washington Post că Departamentul Apărării „se va asigura că forţele americane şi cele ale aliaţilor şi partenerilor noştri au ce le trebuie pentru a lupta şi a câştiga".

Pentagonul, Departamentul de Stat al SUA şi NATO nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters.