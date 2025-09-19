Venezuela lansează exerciții militare masive în Caraibe și își expune avioanele rusești, pe fondul tensiunilor cu SUA

Stiri externe
19-09-2025 | 07:06
Nicolas Maduro
Getty

Venezuela a lansat trei zile de exerciţii militare şi şi-a expus avioanele de vânătoare construite în Rusia, într-o demonstraţie de forţă îndreptată împotriva SUA, pe fondul tensiunilor crescânde cu americanii, transmite CNN.

autor
Vlad Dobrea

Peste 2.500 de soldaţi au fost mobilizaţi pe insula caraibiană La Orchila, aparţinând Venezuelei, pentru exerciţiile denumite „Caraibele Suverane 200”, care vor include manevre aeriene, navale şi terestre.

Douăsprezece nave de război de diverse clase şi tipuri, 22 de aeronave şi aproximativ 20 de ambarcaţiuni vor participa, a declarat ministrul venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino, la postul de stat VTV.

Declaraţiile sale au fost însoţite de o transmisiune care a arătat ambarcaţiuni amfibie şi trupe debarcând pe o plajă, în timp ce nave de război navigau în largul insulei şi avioane de luptă survolau marea.

Separat, Venezuela şi-a expus şi multe dintre avioanele de vânătoare fabricate în Rusia, echipate cu rachete anti-navă.

Citește și
erika kirk
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei

Padrino a descris exerciţiile, care au început miercuri, ca făcând parte din răspunsul Venezuelei la desfăşurarea navelor de război americane în regiune.

Washingtonul insistă că aceste nave – care includ trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke, crucişătorul Lake Erie, nava de asalt amfibie USS Iwo Jima şi un submarin cu propulsie nucleară – au o misiune de combatere a traficului de droguri, însă preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a susţinut că desfăşurarea are drept scop schimbarea regimului.

Statele Unite l-au acuzat anterior pe Maduro de implicare în traficul de droguri şi au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.

Exerciţiile au fost lansate la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că SUA au lovit în total trei ambarcaţiuni în Caraibe, susţinând că acestea transportau droguri din Venezuela.

SUA au afirmat că au lovit prima ambarcaţiune – presupus legată de banda venezueleană Tren de Aragua – pe 2 septembrie, ucigând 11 persoane. Luni, Trump a anunţat o a doua lovitură împotriva unor aşa-zişi „narcoterorişti”, despre care administraţia a spus că a ucis trei persoane.

Apoi, marţi, Trump le-a spus reporterilor: „De fapt, am doborât trei ambarcaţiuni, nu două. Dar voi aţi văzut doar două”.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, exercitii militare, venezuela, caraibe,

Dată publicare: 19-09-2025 07:06

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei
Stiri externe
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl va succeda la conducerea Turning Point USA, organizația fondată de acesta pentru a atrage tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP.

Congresmeni democraţi vor propune o lege pentru „a proteja libertatea de exprimare” în faţa lui Donald Trump
Stiri externe
Congresmeni democraţi vor propune o lege pentru „a proteja libertatea de exprimare” în faţa lui Donald Trump

Parlamentari democraţi au anunţat joi că vor propune o lege pentru „a proteja libertatea de exprimare" ameninţată, potrivit acestora, de preşedintele american Donald Trump şi administraţia sa, în special de la asasinarea lui Charlie Kirk, notează AFP.

SUA a aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari
Stiri externe
SUA a aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari

Statele Unite au anunțat joi că au aprobat vânzarea către Polonia – stat membru NATO aflat la granița cu Ucraina – a unor rachete antitanc Javelin și a lansatoarelor aferente, într-un contract în valoare de 780 de milioane de dolari, potrivit AFP.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28