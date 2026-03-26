Bărbatul se afla în casa femeii deși nu avea voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de ea. Întâmplarea face ca în acele momente, poliţia să facă verificări inopinate pentru a vedea în ce fel sunt respectate ordinele de protecţie.

Când l-au găsit pe agresor la adresa victimei, femeia le-a spus polițiștilor că s-au împăcat după ce bărbatul a promis că nu va mai fi niciodată violent.

Ordinul de protecţie fusese emis, pe numele lui, din luna februarie pentru o perioadă de 6 luni. Individul a fost prezentat azi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă, iar în urmă cu puţin timp, magistraţii au decis să fie eliberat fără monitorizare cu brăţara electronică.

Pe de altă parte, joi, Camera Deputaților a adoptat în calitate de cameră decizională proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață. Proiectul va ajunge la președintele României pentru promulgare.