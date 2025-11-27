Europa pregătește răspunsul la războiul hibrid al Rusiei - atacuri cibernetice și exerciții militare surpriză

27-11-2025 | 11:15
ucraina ue
AFP

Europa intră într-o fază pe care cu câțiva ani în urmă o considera de neimaginat: vrea să treacă la ofensivă.

Statele UE discută cum să riposteze Rusiei în fața atacurilor hibride desfășurate de ani de zile pe teritoriul lor.

Pe fondul unei avalanșe de drone, sabotaje, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare, se discută trecerea de la reacție defensivă la acțiuni coordonate de descurajare, arată o analiză Politico.

Potrivit oficialilor europeni citați de Politico, ideile aflate acum pe masă includ:

– operațiuni cibernetice ofensive împotriva infrastructurii critice ruse
– atribuirea rapidă și coordonată a atacurilor hibride pentru a expune public responsabilitatea Moscovei
– exerciții militare NATO fără preaviz la granițele cu Rusia
– intensificarea acțiunilor de contracarare a dezinformării în interiorul Rusiei

Rahmanullah Lakanwal
Atacatorul de la Washington, fost colaborator al armatei SUA şi CIA în Afganistan – presa îl identifică pe Rahmanullah

“Ruşii testează constant limitele – care e reacția, cât de departe pot merge?”, a declarat ministrul de Externe al Letoniei, Baiba Braže. Ea avertizează că este nevoie de un răspuns mai activ: “Nu vorbele transmit un semnal, ci acțiunile.”

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Doi militari ai Gărzii Naționale sunt în stare critică la spital după ce au fost împușcați de un individ la doar câteva străzi distanță de Casa Albă

