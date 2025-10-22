Câți rezerviști s-au prezentat la cel mai mare exercițiu de mobilizare. Știrile false, cel mai mare inamic al României

Stiri Sociale
22-10-2025 | 19:30
România nu intră într-un război și nici nu își trimite militarii, fie ei și rezerviști, în Ucraina. O spune răspicat șeful Armatei Române, după cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov.  

autor
Ovidiu Oanță

Un exercițiu la care au răspuns peste 80% dintre cei care au fost chemați în poligoane, la o zi de instrucție.

Șefii Armatei au anunțat că rezerviștii mobilizați la exercițiul de săptămâna trecută s-au prezentat în marea lor majoritate la unitățile militare la care sunt arondați, pentru o zi de instrucție și trageri cu armament de infanterie în poligon.

Numărul real nu a fost dat însă publicității din rațiuni de securitate națională, însă estimările neoficiale vorbesc de peste 10.000 de rezerviști, dintre cei care au făcut armata obligatoriu până în 2007.

Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării: ”Avem o populație responsabilă. Dacă avem procent de prezentare de peste 80-83% înseamnă că mai avem cetățeni responsabili care privesc siguranța națională ca o necesitate a fiecărui cetățean. Procentele respective, pe mine mă mulțumesc”.

Cu o vârstă medie de 48 de ani, unul din zece rezerviști mobilizați nu a mai îmbrăcat uniforma și nici nu a primit pistolul mitralieră de calibru 7.62, din cauza problemelor medicale. Dacă vor fi declarați inapți, cei cu afecțiuni dovedite vor fi scoși din rezerva generală a Armatei României.

Ceilalți însă pot fi încadrați în unități militare. Mai ales că la finalul instrucției le-a fost testat moralul și - spun șefii Armatei - nivelul de satisfacție se apropie de cel al profesioniștilor.

Rezerviștii care nu s-au prezentat nu vor fi amendați

General maior Iulian Daniliuc, șeful Direcției Personal și Mobilizare MApN: ”Nu trebuie să ne imaginăm că în momentul în care au ajuns rezerviștii în unități, unitatea e gata de luptă. Urmează o perioadă de instruire, de zeci de zile sau chiar luni de zile, specifice fiecărei unități, după care unitatea este declarată operațională sau gata de luptă”.

Rezerviștii care trăiesc și lucrează în străinătate - precizează șefii Armatei - nu au obligația de a se prezenta la astfel de exerciții de mobilizare, așa cum niciunul dintre cei care au absentat săptămâna trecută nu va fi amendat.

Militarii spun că dezinformarea și știrile false sunt în acest moment cel mai mare inamic. Mai ales cele despre minciuna intrării într-un război împotriva Federației Ruse.

Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării: ”În momentul de față nu avem nicio informație care să ne conducă la o ipoteză de agresiune, de producere a unei agresiuni asupra teritoriului național. România are nevoie de o populație pregătită, de o economie națională capabilă să ducă și un efort de război și nu în ultimul rând de un plan de combatere a dezinformării și fakenews -ului. Nu intrăm într-un război. În schimb ne pregătim ca pentru un război”.

Următorul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor, inclusiv pentru cei din București și Ilfov, va fi programat anul viitor.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, exercitii militare, ilfov, rezervisti, mobilizare,

Dată publicare: 22-10-2025 19:10

