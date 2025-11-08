Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

08-11-2025 | 19:25
Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane de instruire din țară sunt simulate misiuni de luptă în condiții grele.

Ana Maria Barbu

Unul dintre locurile de antrenament este la Cincu, județul Brașov. 10 mii de hectare are „câmpul de luptă” de la Cincu, unde militari români, francezi, portughezi, polonezi și macedoneni luptă forță contra forță.

Corespondent Știrile ProTV: Pentru câteva secunde pare că suntem chiar și noi parte din exercițiu pentru că inamicii au blocat drumul și nu mai putem înainta. Așa că acum trebuie să așteptăm ca drumul să fie deblocat.

În cadrul exercițiului, timp de cinci zile militarii stau în câmp deschis, fără acces la spații de dormit sau săli de mese.

Condiții extreme

În aceste condiții stau militarii de mai bine de trei zile. Aici dorm, aici mănâncă. Și tranșeele au devenit casă pentru militarii francezi, aici se antrenează, iar condițiile sunt vitrege.

mark rutte
Secretarul general al NATO: „Putin trebuie să știe că un război nuclear nu poate fi câștigat”

Străinii care au mai fost la Cincu și în alți ani au învățat și câteva cuvinte în română.

Major Jozef Niedzwiedzki - comandant pluton Polonia: Mereu spun «fraților» sau dacă ne știm de mai mult timp spun «tu ești fratele meu» și e cel mai important în relația noastră.

Scopul exercițiului este ca militarii să se coordoneze cât mai bine în echipele formate și să împrumute tactici de lucru.

Valentin Mihalache, comandant batalion românesc: Aceste exerciții ne confirmă nouă aliaților că vorbim aceeași limbă. Am întâlnit foarte multe elemente care nu erau acoperite de procedurile unității mele și vă dați seama că la finalul acestui exercițiu vor fi actualizate.

Exercițiul se încheie pe 13 noiembrie.

4DX și tehnologie. Cum a fost realizat filmul ”Cursa”. Dezvăluiri din culise, făcute chiar de către regizorul Milo Simulov

Sursa: Pro TV

