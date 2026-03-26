Anchetatorii vorbesc despre o schemă infracțională pusă la cale chiar de angajații șantierului.

Corespondent PROTV: „Cele 23 de percheziții din această dimineață îi vizează, în primul rând, pe 6 bărbați angajați pe șantierul de modernizare a căii ferate Brașov-Sighișoara. Anchetatorii spun că aceștia ar fi furat combustibil chiar din utilajele folosite la lucrări. Apoi, cu ajutorul altor 19 persoane, motorina era vândută pe piața neagră. Schema infracțională era însă foarte complexă, ținând seama că șantierul este permanent supravegheat, iar utilajele folosite sunt de dimensiuni foarte mari, de la camioane de mare tonaj, la macarale și dispozitive de forare. Astfel că, pentru a putea efectiv să scoată motorina din utilaje, s-o transporte și s-o vândă, indivizii ar fi luat și dat mită, ar fi făcut trafic de influență, iar procurorii vorbesc și de delapidare și tăinuire. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, unde sunt așteptate la audieri 25 de persoane.”