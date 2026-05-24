El a explicat că sunt multe companii serioase care investesc în învăţământ, iar tinerii sunt învăţaţi cu corectitudinea, că nu există jumătăţi de măsură şi sunt învăţaţi cu performanţa.

Apa Nova București face parte din grupul francez Veolia și a raportat pentru anul 2025 afaceri de peste 1,4 miliarde lei, cu un profit net de 27,5 milioane lei și peste 2.000 de angajați.

Mădălin Mihailovici a fost întrebat sâmbătă unde ar sfătui un tânăr să se angajeze: la stat sau la privat.

"În momentul acesta, la privat. Pentru că nu există jumătăţi de măsură. Totul este calat pe performanţă. Copiii care vin din şcoală au tot sprijinul colegilor lor să înveţe ceea ce nu au reuşit în şcoală sau minusurile pe care le aveau din timpul liceului. Sunt multe companii serioase în România care practic investesc în învăţământ, cum investim şi noi în învăţământul dual liceal. Anul acesta avem prima serie de învăţământ dual universitar, în care facem 50% şcoală şi 50% cursurile se fac în site-urile noastre. Sunt învăţaţi cu corectitudinea, sunt învăţaţi că nu există jumătate de măsură, sunt învăţaţi cu performanţă", a afirmat directorul Apa Nova.

El a mai fost întrebat unde se duc studenţii săi atunci când termină facultatea.

”Avem un deficit foarte mare de specialiști”

"În fiecare an, din seriile care se termină, luăm cel puţin patru, cinci studenţi, dacă nu chiar toată seria, îi luăm să lucreze cu noi. Aş vrea lumea să înţeleagă că Apa Nova nu este numai o companie de apă. Apa Nova este o şcoală. Avem inclusiv zone în care facem cercetare, facem cercetare aplicată, facem modele fizice ca să înţelegem practic mai bine hidraulica apei şi să reuşim să gestionăm fenomenele extreme mult, mult mai bine. Şi, cum să zic, copiii care i-am luat mai demult la rândul lor au crescut acum şi aduc şi ei alţi studenţi lângă", a subliniat directorul Apa Nova.

Mădălin Mihailovici a afirmat că există un deficit de specialişti în acest domeniu.

"Avem un deficit foarte mare de specialişti în acest domeniu şi cred că trebuie să ne trezim la realitate, pentru că avem nevoie de apă, avem nevoie de energie. Amândouă lucrează împreună, deci apa este şi consumatoare de energie. Dar să ştiţi că în apă există şi energie pe care poţi să o foloseşti, chiar dacă tu consideri, spre exemplu, că este un deşeu. Apa uzată, căldura din apa uzată facem energie, ne alimentăm sediile noastre. Nămolul rezultat din procesele de epurare îl folosim, îl transformăm în biogaz, este energie. De aceea putem să menţinem tarifele atât de jos în comparaţie cu ceilalţi competitori din România şi nu numai din România", a mai declarat directorul Apa Nova.