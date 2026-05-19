Referindu-se la Metrorex, Gheorghiu afirmă că este ”un sistem rigid, închis şi tot mai greu de reformat”, unde beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată, se fac angajări doar cu acordul sindicatului şi promovări doar din interior, fără concurenţă reală.

Din 2018, compania a acumulat un deficit de 1,17 miliarde de lei.

"Metrorex transportă zilnic peste 600.000 de oameni. Problema la Metrorex nu este că primeşte bani de la stat. Problema este că, ani la rând, managementul companiei şi statul român au administrat Metrorex fără preocuparea reală pentru sănătatea companiei pe termen lung. O companie poate supravieţui mult timp pe subvenţii, dar nu poate supravieţui la infinit fără deciziile necesare", a scris, marţi, pe Facebook, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

Aceasta afirmă că metroul nu va fi niciodată o afacere care produce profit.

"În toate marile oraşe ale lumii, transportul public este subvenţionat şi este perfect normal să fie aşa. Însă, în acelaşi timp, deficitul cumulat în perioada 2018-2025 a ajuns la aproximativ 1,17 miliarde lei, compania plăteşte aproximativ 40 milioane euro pe an pentru mentenanţă, iar contractele nu par să protejeze suficient interesele companiei şi beneficiile extra-salariale din Contractul Colectiv de Muncă încarcă suplimentar nota de plată", a mai transmis vicepremierul interimar.

Potrivit Oanei Gheorghiu, "în loc să pregătească Metrorex pentru viitor, managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis şi tot mai greu de reformat".

Ea susţine că, în plus, Contractul Colectiv de Muncă conţine prevederi care au făcut extrem de dificilă aducerea de oameni noi şi competenţi din exterior:

angajările se fac doar cu acordul sindicatului;

promovările sunt realizate aproape exclusiv din interior;

managementul ajunge să negocieze permanent decizii operaţionale care ar trebui asumate managerial.

"Când vreme de ani întregi aduci aproape exclusiv oameni formaţi în interiorul aceluiaşi sistem, fără competiţie reală şi fără expertiză nouă, compania începe inevitabil să se blocheze în propriile reflexe", adaugă Oana Gheorghiu, precizând că în organigramă sunt 11 contabili-şefi peste alţi 35 de contabili, peste 100 de posturi economice şi administrative şi 39 ingineri economişti.

"Nu spun asta pentru a ironiza oamenii care muncesc la Metrorex. Chiar din contră: Metrorex are foarte mulţi profesionişti care ţin efectiv sistemul în viaţă şi care muncesc zilnic într-un mediu extrem de dificil. Dar tocmai pentru a-i proteja pe aceşti oameni şi pentru a proteja compania trebuie spus adevărul:

O companie nu poate evolua sănătos atunci când managementul evită ani întregi deciziile dificile şi lasă problemele să se adune până când ele devin imposibil de ignorat", a mai declarat vicepremierul interimar.

Oana Gheorghiu adaugă şi că Metrorex deţine terenuri, spaţii şi baze sportive insuficient valorificate, contractele importante generează litigii şi riscuri financiare, iar deciziile importante sunt blocate luni întregi între management, minister şi sindicat.

"Iar nota de plată vine întotdeauna:

prin infrastructură care se degradează;

prin presiune pe bugetul public;

prin servicii mai slabe pentru călători;

sau prin ideea că singura soluţie este creşterea preţului biletului", a mai declarat Oana Gheorghiu, adăugând că, deşi probabil că la un moment dat şi preţul biletului va trebui discutat onest, "nu poţi cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curăţenie în interiorul sistemului".

"De aceea am propus pentru Metrorex un management de redresare, selectarea unei echipe cu experienţă reală în restructurare şi transformare organizaţională, capabilă să ia decizii dificile, să renegocieze contracte, să reorganizeze compania şi să o readucă pe o direcţie sustenabilă. Altfel spus, o intervenţie profesionistă, făcută în interesul companiei şi al călătorilor. Pentru că Metrorex nu aparţine unui partid, ci oamenilor care aşteaptă în fiecare dimineaţă pe peron şi care au dreptul la un sistem administrat responsabil", a mai scris Gheorghiu în postarea de pe Facebook.

În 11 mai, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, anunţa că a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor statului român pentru ca la Metrorex "să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi".

"Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început sǎ facem paşi", afirma Miruţă.

Demnitarul anunţa că a semnat documentele pentru trimiterea Corpului de Control şi a convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului.

Miruţă arăta că problemele de la Metrorex "nu mai pot fi ascunse sub preş" pentru că sunt "prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani".