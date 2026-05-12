Ei solicită, printre altele, transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren, reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR.

Sindicatul Mureşul din Apele Române (SMAR), sindicat reprezentativ la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române, anunţă organizarea unui protest în data de 14 mai 2026, între orele 11:00 – 16:00, ca reacţie la ”degradarea gravă a dialogului social şi la măsurile administrative care afectează direct angajaţii din sistemul de gospodărire a apelor”.

Protestul va avea loc, de la orele 11.00 – 12.30, la Administraţia Apelor Române, va urma o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, unde protestul va continua între orele 13.00 – 16.00.

La această manifestare sunt aşteptate cel puţin 500 de persoane.

SMAR acuză conducerea ANAR şi Ministerul Mediului că refuză un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor şi că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026–2028 au fost compromise prin lipsa informaţiilor şi tratament preferenţial acordat unor organizaţii sindicale.

De asemenea, sindicatul reclamă blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor şi reducerea unor drepturi salariale exact pentru angajaţii care asigură intervenţiile la inundaţii, poluări şi situaţii de urgenţă. SMAR consideră că presiunea bugetară este transferată exclusiv asupra personalului operativ.

Totodată, protestatarii susţin că reorganizările promovate de conducerea ANAR nu urmăresc eficientizarea instituţiei, ci păstrarea structurilor centrale şi a funcţiilor de conducere politizate şi au precizat că în timp ce posturile de execuţie sunt blocate, funcţiile administrative şi schimbările de directori continuă.

SMAR solicită acordarea integrală a sporului pentru consemn la domiciliu, prevăzut de lege şi confirmat inclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive.

De asemenea, sindicatul atrage atenţia că angajaţii sunt obligaţi să intervină permanent în situaţii de urgenţă fără o remunerare corespunzătoare.

Sindicatul mai critică şi abandonarea proiectului privind statutul special al instituţiei şi lipsa unei poziţii clare privind salarizarea personalului din gospodărirea apelor în viitoarea lege a salarizării unitare. Totodată, angajaţii cer respect pentru rolul strategic pe care îl au în siguranţa şi funcţionarea statului român.

Revendicările principale ale SMAR sunt:

-transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă; deblocarea angajărilor în structurile operative;

-protejarea veniturilor personalului din teren; acordarea legală şi nediscriminatorie a sporului pentru consemn;

-reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR;

-stoparea reorganizărilor fără fundament tehnic şi economic şi depolitizarea funcţiei de conducere din Apele Române.

Alte revendicări sunt:

-susţinerea unor salarii echitabile pentru personalul din gospodărirea apelor;

-reluarea discuţiilor privind statutul special al instituţiei; respectarea dialogului social.

SMAR transmite că protestul din 14 mai reprezintă ”un semnal clar că salariaţii din Apele Române nu mai acceptă decizii arbitrare, lipsă de transparenţă şi măsuri care afectează direct personalul ce menţine funcţional sistemul de gospodărire a apelor din România. În situaţia în care revendicările noastre nu vor fi luate în considerare de către decidenţii politici, protestele vor continua, mergând până la oprirea activitaţii în structurile teritoriale din Apele Române”.