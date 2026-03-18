Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au organizat în data de 18 martie, 29 de percheziţii în Buzău, Bucureşti, Ilfov, Prahova, Maramureş şi Vrancea, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals informatic, fals în declaraţii şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2014-2025, un bărbat, de 57 de ani, din Bucureşti, reprezentant al mai multor societăţi comerciale, cu sediul în Bucureşti, ar fi introdus menţiuni în aplicaţia dedicată, cu privire la angajarea unor persoane din diferite zone ale ţării, fără ca acestea să desfăşoare efectiv vreo activitate în cadrul societăţilor, fără a li se plăti salariu şi fără a fi achitate contribuţiile către bugetul de stat. Scopul ilicit urmărit ar fi fost ca aceste persoane să beneficieze de indemnizaţie de creştere a copilului, de pensie, de indemnizaţie de şomaj ori să obţină credite bancare. Pentru a putea induce în eroare instituţiile care acordau aceste drepturi, ar fi fost transmise către autorităţile abilitate declaraţii în care ar fi fost consemnate date nereale privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Totodată, ar fi fost eliberate documente false care atestau calitatea de salariat şi veniturile obţinute. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 1.500.000 de lei", a transmis IPJ Buzău.

Anchetatorii continuă cercetările, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale care se impun.