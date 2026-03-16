Compania germană Lidl, aflată deja pe primul loc în topul retailerilor din România, anunță o expansiune agresivă pentru anul acesta, cu peste 40 de magazine noi și angajarea a încă 1.000 de oameni, în urma unor investiții de 285 de milioane de euro.

Nemții ”anunță pentru anul financiar 2026 (1 martie 2026 – 28 februarie 2027) un plan de expansiune de peste 285 milioane de euro, dedicat exclusiv extinderii rețelei naționale cu peste 40 de magazine noi. Bugetul este cu 56% mai mare față de cel alocat în 2025 și susține accelerarea planurilor de creștere la nivel național”, potrivit unui comunicat trimis pe adresa redacției.

Extinderea generează ”circa 1.000 de noi locuri de muncă în România și creșterea volumelor de produse achiziționate de la furnizorii români”, mai spune compania. Conform acesteia, obiectivul este ”deschiderea a 200 de magazine noi până în 2030, raportat la anul de referință 2024. În perioada 1 martie 2024 – 28 februarie 2026, rețeaua s-a extins cu 41 magazine, ajungând la finalul anului financiar la un total de 392 de magazine la nivel național”.

Compania asigură 0,65% din PIB-ul României

Potrivit unei analize realizate de KPMG, în 2024 activitatea Lidl în România a contribuit direct, indirect și indus cu 2,31 miliarde de euro la valoarea adăugată brută a economiei, echivalentul a aproximativ 0,65% din PIB-ul național.

Totodată, fiecare loc de muncă din cadrul Lidl România susține indirect activitatea a aproximativ șase alte locuri de muncă din economie, contribuind la menținerea a aproape 90.000 de locuri de muncă la nivel național.

Compania colaborează cu peste 500 de furnizori români, iar, potrivit aceluiași studiu, în 2024 cheltuielile Lidl cu furnizorii din România au depășit 2,16 miliarde de euro. În prezent, echipa Lidl numără peste 14.000 de angajați, iar expansiunea planificată pentru 2026 va genera aproximativ 1.000 de noi locuri de muncă, cu impact pozitiv asupra comunităților locale.

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Operează în prezent în jur de 12.600 de magazine, peste 230 de centre logistice în 31 de țări și peste 382.400 de angajați.